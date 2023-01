Horoscop 2023. Mariana Cojocaru: Urmează un an agitat și provocator

„Vom vorbi limbi diferite şi nu ne vom înțelege între noi. Mesajul nu va fi perceput de cei din jur așa cum trebuie. Ca o imagine de ansamblu, o să spun că într-un astfel de an comunicarea va fi cheia de boltă a ceea ce trebuie să se întâmple de la mediere până la faptul că în anumite momente trebuie să punem punctul pe i și trebuie să tranșăm situațiile care sunt în coadă de pește. Trebuie să găsim calea de mijloc. Competițiile sportive, campionii sunt susținuți într-un astfel de an. Pe urmă, persoanele bătăioase și ambițioase, dar nu cele distructive, nu cele care folosesc cuvântul ca armă de distrugere. Nu este un an pozitiv pentru cei foarte aprigi la mânie, impulsivi și agresivi, asta însemnând agresivitate în toate formele. Și pot să le spun că astfel de oameni vor plăti foarte scump", a declarat Mariana Cojocaru.