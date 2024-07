Cum afectează Luna din Gemeni horoscopul fiecărui semn zodiacal pe 4 iulie 2024

Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Simți nevoia să-ți exprimi sentimentele fără rețineri. Este un moment prielnic pentru a iniția conversații care te pot ajuta să înțelegi mai bine realitățile interioare ale celor din jur. Fiecare cuvânt contează și are un impact asupra celor apropiați.

Taur (20 aprilie - 20 mai)

Ego-ul tău poate căută satisfacție imediată, dar nu este întotdeauna ceea ce ai nevoie. Întreabă-te cum îți poți extinde conștientizarea dincolo de circumstanțele actuale. Uneori, este necesar să acționezi proactiv, iar alteori, să accepți că ai făcut tot ce era în controlul tău.

Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Deși adesea te lupți între rațiune și inimă, acum este momentul să ai încredere în intuiția ta. Aceasta te poate ghida către surse de inspirație creativă, influențându-ți obiectivele. Întreabă-te ce trebuie să lași în urmă pentru a-ți spori încrederea în inteligența ta intuitivă.

Rac (21 iunie - 22 iulie)

Chiar dacă nu vezi încă rezultatele dorite, intuițiile tale te pot ajuta să îți menții credința în sprijinul universului. Este momentul să renunți la dorințele ego-ului și să permiți minții tale să te conducă spre împlinire la toate nivelurile.

Leu (23 iulie - 22 august)

Observi modele repetitive în viața ta care influențează deciziile. Acum poți avea revelații puternice care te ajută să te eliberezi de răni vechi și să deschizi noi perspective. Fii deschis la transformări interne care îți pot dezvălui potențialul.

Fecioară (23 august - 22 septembrie)

Este un moment expansiv pentru a renunța la îndoieli și preocupări legate de direcția ta. Ascultă indiciile subtile ale intuiției tale, deoarece acestea te pot ghida spre o viață plină de sens și te pot încuraja să adopți o mentalitate exploratorie.

Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Poți simți că ești tras în mai multe direcții, tentat să te implici în multiple activități. Totuși, este important să-ți concentrezi energia pe activități care te regenerează. Experimentează cu proiecte diferite pentru a descoperi ce îți aduce cea mai mare satisfacție.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Amintește-ți că fiecare emoție este o poveste și nu există o modalitate greșită de a simți. Nu te judeca în procesul de înțelegere a sentimentelor tale, deoarece acestea te ajută să te vindeci de experiențe ascunse. Este momentul să cureți emoțiile și să eliberezi tensiunile interne.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Universul te îndeamnă să fii deschis la a primi și a contribui pozitiv în lume. Dacă simți rezistență, reflectează asupra modului în care relațiile tale te pot restricționa în atingerea dorințelor inimii. Dacă ai putea manifesta o dorință sinceră astăzi, care ar fi aceasta și cum te-ar face să te simți?

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Este un moment excelent pentru a-ți reînnoi forța vitală și a deschide canalele emoționale interne. Verifică-ți corpul și localizează unde simți cea mai mare tensiune. Practică exerciții de întrupare și concentrează-te pe zonele tensionate pentru a experimenta eliberări cathartice profunde.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Acum este un moment bun pentru a practica prezența și a elibera gândirea excesivă care te distrage de la creativitate. Conectează-te cu simțurile tale și lasă-te ghidat de corp. Într-un eseu de Audre Lorde, "Uses of the Erotic", ea explorează cum energia erotică este o forță profund creativă pe care o putem integra în toate aspectele vieții.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Profită de acest moment pentru a cultiva conexiunea cu imaginația ta, sporind conștientizarea nevoilor și dorințelor neîmplinite. Rutinele zilnice ne pot deconecta de puterea și înțelepciunea imaginației. Aceasta inspiră creativitatea, permițând noi expresii ale autenticității tale și reconectându-te cu copilul interior. Dacă îți vine în minte o viziune, o imagine sau o poveste, ia în considerare să o exprimi creativ prin pictură, dans, povestire, scris sau actorie.

