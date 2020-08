Horoscop săptămânal, 24 - 30 august. Taurii iau o pauză de la rutină și încearcă activități noi

Berbec



S-a acumulat mult stres în ultima vreme și, prin urmare, nu reușești să te concentrezi nici măcar atunci când vine vorba de lucrurile simple. Încearcă să îți aloci câteva momente de liniște pentru a putea să îți pui ordine în gânduri. De asemenea, este important să îți dai seama ce îți dorești cu adevărat.



Taur



Vrei să iei o pauză de la toată rutina, în această săptămână. Astfel, îți aloci mai mult timp pentru a călători și, în plus, începi să acorzi mai multă atenție persoanelor importante din viața ta. Astfel, reușești să îți faci o listă de priorități, dar și să îți diversifici programul zilnic.



Gemeni



Te gândești din ce în ce mai mult la ce îți dorești și la ce este de făcut pentru a putea să îți atingi aspirațiile. Mai mult, chiar începi să pui la punct o serie de planuri care te-ar putea ajuta să crești pe plan profesional, dar nu numai. În această săptămână, găsești determinarea de care ai nevoie.



Rac



Săptămâna aceasta este despre romantism. Petreci mult timp alături de partenerul de cuplu și chiar reușiți să vă cunoașteți mai bine. În plus, puneți la punct un plan de viitor la care vreți să munciți în fiecare zi. Săptămâna aceasta reușește să vă apropie mai mult decât ți-ai fi imaginat.



Leu



Săptămâna aceasta este despre dezvoltare pe toate planurile. Astfel, începi să te gândești ce îți dorești cu adevărat de la viitor și începi să muncești pentru asta. În plus, reușești să îți organizezi timpul mai eficient, astfel încât să poți acorda atenție pasiunilor pe care le ai.



Fecioară



Înveți să vorbești deschis despre ceea ce simți, iar acest lucru nu te ajută numai în raport cu persoanele importante din viața ta, ci și la locul de muncă. Dai dovadă de multă implicare și, în plus, reușești să rezolvi cu ușurință orice problemă îți apare în cale.



Balanță



În această săptămână va fi nevoie să iei o decizie importantă la locul de muncă. Înainte să dai un răspuns definitiv, încearcă să analizezi bine toate opțiunile pe care le ai, dar și aspirațiile cu care ai plecat la drum. Cere părerea unei persoane importante din viața ta.



Scorpion



Spontaneitatea te caracterizează, în această săptămână. Petreci mult timp alături de persoanele importante din viața ta și încerci să faci cât mai multe activități pentru care nu ai avut curajul în trecut. Ești o adevărată inspirație pentru cei din jurul tău.



Săgetător



În această săptămână te concentrezi pe tot ce înseamnă pasiuni. Dai dovadă de multă creativitate și chiar reușești să descoperi lucruri noi despre tine, prin intermediul pasiunilor pe care le ai. Ai parte de o săptămână cu adevărat relaxantă.



Capricorn



Nu reușești să îți organizezi timpul așa cum ți-ai fi dorit și, prin urmare, ai tendința de a ignora persoanele importante din viața ta. Încearcă să iei o pauză de la toată agitația din jurul tău și să îți aloci câteva momente pentru a te liniști. Meditația ar putea fi o idee bună.



Vărsător



Săptămâna aceasta este despre timp de calitate petrecut în compania prietenilor. În sfârșit, reușești să acorzi mai multă atenție vieții personale și să iei o pauză de la toată munca din ultima vreme. Distracția este cea mai importantă, în această săptămână.



Pești



Începi săptămâna prin a face o listă de lucruri pe care vrei să le duci la bun sfârșit. Acest mod de a te organiza te ajută să te ocupi de responsabilitățile pe care le ai, dar să reușești să îți aloci timp și pentru relaxare și, în general, pentru viață personală.