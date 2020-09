Horoscop săptămânal, 28 septembrie - 4 octombrie. Leii vor să scape de rutină

Berbec



Nu reușești să îți controlezi emoțiile așa cum îți dorești și, astfel, este posibil să intri în tot felul de conflicte cu persoane importante din viața ta. Încearcă să îți analizezi mai bine acțiunile, dar și să ai în vederea obiectivul pe care îl ai.



Taur



Spiritualitatea te caracterizează, în această săptămână. Îți petreci mare parte din timp singur și analizezi o serie de decizii pe care le-ai luat în trecut. De asemena, încerci să îți dai seama ce îți dorești cu adevărat de la viitor.



Gemeni



Nu găsești motivarea necesară pentru a face ceea ce ți-ai propus, cel puțin în prima parte a săptămânii. Este important să iei o pauză de la toată agitația și să îți acorzi câteva momente de respiro. Discută cu cineva în care ai încredere pentru a putea privi lucrurile din altă perspectivă.



Rac



Te-ai concentrat mult pe responsabilitățile de la locul de muncă și ai uitat să acorzi atenție unei persoane importante din viața ta. În această săptămână încearcă să petreci mai mult timp cu oamenii dragi ție și ia o pauză de la job.



Leu



Vrei să scapi de rutină și să lași, cel puțin pentru câteva zile, agitația orașului în spate. Astfel, săptămâna aceasta este despre cât mai mult timp petrecut în natură, în compania persoanelor importante din viața ta. Reușești să-ți reîncarci bateriile.



Fecioară



Săptămâna aceasta este despre intimitate. Petreci timp alături de partenerul de cuplu și chiar reușiți să vă cunoașteți mai bine. În plus, începi să-ți dai seama ce îți dorești cu adevărat de la viitor și chiar îți facei planuri împreună cu partenerul de cuplu.



Balanță



Reușești să îți organizezi timp astfel încât să te poți ocupa de responsabilitățile pe care le ai, dar și să poți acorda mai multă atenție familiei. Ai parte de o săptămână productivă în cadrul căreia reușești să găsești momente de relaxare.



Scorpion



Nu reușești să găsești echilibrul dintre viața profesională și cea personală, iar acest lucru aduce cu sine extenuare și frustrare. Încearcă să îți aloci un moment pentru a-ți pune ordine în gânduri și pentru a-ți da seama ce îți dorești cu adevărat.



Săgetător



Romantismul te caracterizează, în această săptămână. Fie că petreci timp alături de persoana iubită, fie că alegi să petreci mai mult timp singur pentru a acorda atenție pasiunilor pe care le ai, romantismul este prezent tot timpul.



Capricorn



Ai multe idei care așteaptă să fie puse în aplicare. În plus, în această săptămână reușești să rezolvi orice problemă îți apare în cale și dai dovadă de multă creativitate la locul de muncă. Încearcă să acorzi atenție și proiectelor personale.



Vărsător



Înveți să comunici mai eficient, iar acest lucru te ajută pe toate planurile. Astfel, reușești să atragi atenția superiorilor la locul de muncă și, în plus, reușești să faci o serie de conexiuni importante cu oamenii din jurul tău. Ești în centrul atenției!



Pești



În această săptămână te gândești la problemele financiare pe care le ai și încerci să găsești moduri prin care să le rezolvi. Încearcă să nu te agiți prea mult, pentru că în cea de-a doua parte a săptămânii primești o veste bună de la locul de muncă.