Horoscopul dragostei 2021. Așteptați cu nerăbdare toate lucrurile bune care vor apărea în Noul An

Horoscop 2021. Dacă te-ai întrebat cum va arăta viața ta amoroasă în 2021, nu ești singurul. Dacă nu ai un partener, în anul pandemiei a fost greu să cunoști oameni noi. Pentru cei aflați într-o relație, 2020 probabil s-a simțit ca un mare test. Multe cupluri au fost forțate să rămână la distanță, în timp ce altele s-au mutat împreună în carantină - uneori înainte să se simtă pe deplin pregătiți. Au existat, de asemenea, o mulțime de întâlniri virtuale, care s-au dovedit și minunate, dar și epuizante.

„În fiecare an, energia se schimbă, aducând o nouă speranță și un nou început în ceea ce privește dragostea”, spune astrologul Emili Adame, citat de Bustle.

Horoscopul dragostei 2021 vă arată cum puteți profita la maximum de noul an.

Horoscop Berbec (21 martie - 19 aprilie)

În timp ce toată lumea s-a simțit blocată și plictisită, 2020 a fost deosebit de greu pentru nativii din Berbec. Dar 2021 promite să schimbe lucrurile. „Fie că sunteți într-o relație, căutați o nouă iubire sau căutați să vă petreceți ceva timp împreună, nu vă fie teamă să mergeți după ceea ce vreți cu adevărat”, spune profesorul de astrologie Emily Ridout pentru Bustle . Folosiți Revelionul ca un buton oficial de resetare, apoi setați-vă să faceți din 2021 „anul dvs.”. În ceea ce privește întâlnirile, aveti noroc. Tot anul 2021 vă va aduce lucruri bune în domeniul relatiilor amoroase, mai ales începand din primăvara, spune Ridout. Atunci veți dori să vă deschideți aplicațiile de întâlnire și să intrați în atmosfera „Sunt gata să cunosc oameni noi”.

Horoscop Taur (20 aprilie - 20 mai)

Noul An pare ca va fi un pic haotic pentru nativii din Taur, așa că pregătiți-vă să navigați în situații potențial dificile în relațiile voastre - indiferent dacă v-ați întâlnit întâmplător partenerul sau sunteți deja de mai mult timp împreună. Dacă lucrurile încep să fie dificile, spune Ridout, nu faceti imediat schimbări majore. Dacă o relație se termină, căutați aspectele pozitive și întoarceți-vă către voi înșivă. Amintiți-vă că nu totul este menit să dureze pentru totdeauna, așa că, dacă se întâmplă să rămâneți singuri, bucurați-vă de un timp solo, pentru a vă reîncărca bateriile.

Horoscop Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Dacă ati cunoscut întâmplător pe cineva, 2021 va fi probabil anul în care decideți oficial să duceți relația la alt nivel. „Nativii din Gemeni au o oportunitate în 2021 de a construi relații care pot dura”, spune Ridout. Deci, mergeți mai departe și faceți ca acest lucru să se întâmple. Tot ce trebuie să faceți este să fiți sincer. „Faceți alegerile cu intenție, integritate și claritate, iar lucrurile vor decurge fără probleme”, spune Ridout.

Horoscop Rac (21 iunie - 22 iulie)

Vești bune: viața amoroasă a celor nascuti in zodia Racului va fi in 2021 mult mai puțin dramatică decât în ​​2020. De ce? „Saturn și Jupiter au ieșit dintr-un aspect dificil”, spune Ridout. „Asta înseamnă că personalitatea ta caldă în mod natural se va putea conecta mai usor cu o dragoste nouă sau va ajuta la reaprinderea dragostei vechi.” Acestea fiind spuse, viața ta amoroasă ar putea să devină un pic confuză din nou, spre sfârșitul anului. „În acel moment, cel mai bine este să păstrezi cursul”, puncteaza Ridout.

Horoscop Leu (23 iulie - 22 august)

În Noul An, Saturn și Jupiter vor face tranziția pentru casa a 7-a de parteneriate, ceea ce înseamnă că veți dori să vă „scuturați” relațiile. „Prezența lui Saturn înseamnă că Leii vor avea nevoie de securitate și progres în relațiile lor și uneori pot simți chiar nevoia de a testa loialitatea partenerului lor”, spune Lisa Barretta, astrolog și autor, pentru Bustle, în timp ce Jupiter te poate face să vrei mai mult dintr-o relație - uneori într-o măsură extremă. Dacă doriți mai multă atenție, cereți-o. Dacă vrei să duci lucrurile la nivelul următor, poartă o discuție. Nu ignorați nevoile partenerului dvs. în acest proces și veți fi bine.

Horoscop Fecioară (23 aug. - 22 sept.)

Aveți tendința de a vedea partenerul așa cum doriți să fie, în loc de cum este cu adevărat. Faceți din 2021 anul în care ați renunțat la acest obicei, mai ales că mișcările planetare vă vor testa, spune Lisa Barretta. De exemplu, s-ar putea să te surprinzi devenind un pic obsedat de un nou partener, spune ea, „mai ales cu cineva care poate avea așteptări diferite de la o relație”. Aveți grijă, nu trebuie să forțați o relație care în mod clar nu merge nicăieri. În schimb, găseste un partener care dorește aceleași lucruri ca tine și vei fi mult mai fericit.

Horoscop Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Marte s-a încurcat cu energia celor din Balanță în 2020, spune Lisa Barretta. Dar acum, când planeta este „în mișcare” - în loc să fie retrogradă – ei vor simți că lucrurile funcționează din nou în favoarea lor. „2021 ar trebui să aducă un partener dinamic în viața ta”, spune astrologul, așa că nu ezita să revii acolo. Apelati la aplicațiile pentru întâlniri și la întâlniri virtuale și bucurați-vă de toată atenția pozitivă. Dacă sunteți într-o relație și pare că lucrurile s-au plafonat, aceeași energie va reaprinde o scânteie. Petreceți timp cu partenerul dvs. și încercați lucruri noi pentru a ajuta relatia de-a lungul timpului și, în curând, vă veți aminti de ce v-ați îndrăgostit în primul rând.

Horoscop Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Cu Uranus, planeta schimbării, în casa a 7-a de parteneriat, nu vă mirați dacă o relație pe termen lung se încheie brusc, spune astrologul Emili Adame. Înseamnă doar că își desfășoară cursul și că este timpul să încercati ceva nou. De asemenea, s-ar putea să experimentați vibrații puternice de acasă în 2021, așa că nu ezitați să „construiți viața casnică a viselor voastre”, spune Adame. Acesta este anul tău pentru a cumpăra plantele, pentru a face proiecte de bricolaj și pentru a deveni confortabil. Creați stilul de viață exact pe care îl doriți pentru dvs. și bucurați-vă de el. Casa ta vă va ajuta să vă mutați într-un spațiu nou și, odată cu trecerea anului, s-ar putea chiar să vă inspire să începeți din nou să vă întâlniți cu noi parteneri.

Horoscop Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Sunteți într-o relație toxică? Sau unul dintre voi pur și simplu nu se mai simte bine? Dacă da, pregătiți-vă pentru o vindecare serioasă în sectorul amoros, spune Adame. Pe măsură ce zilele trec, s-ar putea chiar să decideți că este suficient și să începeți procesul de a merge mai departe. Dacă aveți nevoie de o motivație suplimentară, amintiți-vă că lumea este plină de oameni uimitori și va fi altcineva acolo pentru voi. De fapt, „o eclipsă de soare care schimbă jocul, care se întâmplă în casa a 7-a de parteneriat, vă poate aduce povestea de dragoste pe termen lung a vieții voastre”, spune Adame. Dar nu îl vei întâlni dacă nu faci o schimbare.

Horoscop Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Noul An aduce in atenție respectul de sine pentru Capricorni, deci concentrați-vă asupra lucrurilor care vă fac să vă simțiți bine - indiferent dacă este vorba despre carieră, hobby-uri, prietenii etc. Și, dacă este posibil, căutați să discutați cu un terapeut pentru a afla ce vă ține jos. „Construindu-ți stima de sine poți atrage o uniune de înaltă vibrație care se potrivește nevoii tale de respect și valoare de sine”, spune astrologul Emili Adame. Dacă ești singur, vei observa că ești brusc mai înclinat să te înconjori de oameni care împărtășesc valorile tale și vor aceleași lucruri în viață. Și unul dintre ei ar putea ajunge să fie partenerul tău. Dacă sunteți într-o relație monotonă, acesta este anul în care veți simți o schimbare și, datorită întregii dvs. încrederi, veți avea în cele din urmă încrederea de a merge mai departe.

Horoscop Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

În timp ce relațiile au fost destul de jos pe lista dvs. de priorități, lucrurile vor începe să se schimbe în 2021. Veți observa că nevoia de a forma conexiuni mai profunde se simte mai puternic. S-ar putea chiar să-ți dai seama că cel mai bun prieten al tău a fost sufletul tău pereche, spune Adame, așa că pregătește-te să vorbești despre asta. Dacă sunteți angajat într-o relație, așteptați-vă ca lucrurile să se clatine în noiembrie, când o eclipsă de lună lovește casa a 4-a a casei și a familiei, spune astrologul Emili Adame. În această perioadă, un partener pe termen lung s-ar putea muta din țară sau s-ar putea să primiți vești neașteptate. Luați totul pas cu pas și încercați să rămâneți liniștiți. Uneori lucrurile se schimbă dintr-un motiv.

Horoscop Pești (19 februarie - 20 martie)

Dacă ți-ai petrecut anul 2020 dorindu-ți să nu fii singur, întreaga ta mentalitate este pe cale să se schimbe în 2021. „A înflori în solidaritate va fi super-puterea ta anul acesta”, punctează Adame. Vei începe să te bucuri din nou de propria companie, mai ales dacă te scufunzi în hobby-uri importante pentru tine. Dacă esti într-o relație, acesta va fi anul în care tu și partenerul tău veti duce relatia la nivelul următor. Gândiți-vă să vă mutați împreună, spune astrologul Emili Adame, sau chiar să cumpărați o casă. Încântați-vă și așteptați cu nerăbdare toate lucrurile bune care vor apărea în 2021.