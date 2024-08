Horoscopul lunii septembrie 2024. Unele zodii vor face schimbări importante în relații

Începutul acestei luni vine cu o energie revoluționară. Fie că ne vom strădui să rămânem autentici sau sisteme provocatoar ne împiedică să mergem lin mai departe, septembrie ne reamintește să ținem cont de întreaga călătorie a schimbării și evoluției – nu doar unde suntem și unde vrem să ajungem.

Uranus și Pluto retrogradează

Pe 1 septembrie, Uranus va fi retrograd la 26° Taur, iar Pluto va retrograda în Capricorn până pe 14 noiembrie. Uranus retrograd este un tranzit fabulos, aducând oportunități care ne-ar putea surprinde, dar încurajează schimbarea și inovația. Prin prisma Taurului, acest Uranus retrograd ne va ajuta să ne eliberăm de legăturile cu lumea materială, care ne-ar putea împiedica capacitatea de a evolua și de a accepta apelurile noastre umanitare. Uranus retrograd ne ajută să privim în urmă, unde am fost, unde ne aflăm în prezent și ce mai trebuie să facem pentru a ajunge la utopia viselor noastre.

Pluto, care nu va mai fi în Capricorn pentru următorii 250 de ani, închide capitolul despre toate revelațiile și schimbările începute în ianuarie 2008, când s-a mutat pentru prima dată în Capricorn. La nivel colectiv, vedem teme de dificultăți economice similare cu cele din jurul anului 2008, ceea ce ne informează despre modul în care marile companii ar putea să nu aibă în minte consumatorul. Din fericire, mulți dintre noi (inclusiv politicienii) vorm reflecta la nevoia plutoniană de transformare și luptă împotriva dezechilibrelor de putere. În timp ce Pluto se află în Capricorn în următoarele 2,5 luni, vom reflecta la ce capitol din viața noastră lăsăm în urmă și la felul în care simțim chemarea de a îmbrățișa o nouă eră, pe care am simțit-o ​​în ultimele luni, cu Pluto în Vărsător.

Lună nouă pe 2 septembrie

Avem și o Lună nouă superbă pe 2 septembrie. În zodia Fecioarei, Luna nouă ne va ajuta să ne curățăm. În loc să epurăm, aducem lucruri înăuntru. Ar trebui să ne schimbăm garderoba pentru a te asigura că arătăm și ne simțim bine. -ar putea să începem un nou loc de muncă, îmbunătățind echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Luna nouă în Fecioară vrea să ne purificăm viețile concentrându-ne pe ceea ce ne oferă cel mai bun ritm și flux, mai degrabă decât să ne supraîncărcăm cu așteptări nerealiste.

Marte intră în Berbec și Mercur în Fecioară

Pe 4 și 8 septembrie, Marte se mută în Rac și Mercur în Fecioară. Marte, planeta acțiunii, care tranzitează prin Rac adaugă o motivație emoțională zilelor. Din 4 septembrie până pe 3 noiembrie, Marte în Rac ne reamintește să ne protejăm și ne validează emoțiile în funcție de emoție. Marte în Rac vrea să luptăm pentru ceea ce ne pasă, în loc să lăsăm logica și rațiunea să ne împiedice să facem ceea ce știm că este corect. Pe măsură ce Mercur se mută înapoi în Fecioară, după o lună lungă de retrogradare, nu trebuie să ne facem griji că eforturile noastre emoționale sunt neregulate sau neplanificate. Mercur în Fecioară ne va permite să luăm inspirația emoțională de la Marte în Rac și să o aplicăm rațional. Marte ne oferă scopul final, iar Mercur ne oferă calea pentru a ajunge acolo – așa că ascultă-ți intuiția motivantă și folosește-ți resursele pentru a naviga în călătoria pe care urmează să o începi.

Eclipse de Lună

Când ajungem la jumătatea lunii septembrie, salutăm prima dintre cele două eclipse. Eclipsa parțială de Lună din 17 septembrie este prima dintre cele 7 eclipse pe care le vom experimenta în următorii 2,5 ani în semnele surori ale Peștilor și Fecioarei. Peștii se referă la închiderea capitolelor și la dorința de a păși în necunoscut ,în timp ce reflectează la ceea ce a fost nevoie pentru a ajunge aici. La nivel personal, această eclipsă ar putea părea ca o reconciliere cu o versiune a ta pe care ai depășit-o. La nivel colectiv, acest lucru ar putea părea ca renunțarea la sistemele și cadrele trecute care nu mai servesc binelui mai mare. Indiferent de cum se arată, este esențial să rămâi conectat la spiritualitatea ta, să rămâi plini de speranță în viitor și să păstrezi încrederea că atunci când o ușă se închide, alta se deschide în scurt timp.

Luna se încheie cu echinocțiul de toamnă și Venus intră în Scorpion pe 22 septembrie, în timp ce Mercur se mută în Balanță pe 26 septembrie. Echinocțiul de toamnă marchează începutul sezonului Balanței - sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei. Sezonul Balanței marchează perioada din an în care începem să ne relaxăm și să ne gândim cu cine vrem să ne petrecem timpul. Sezonul Balanței vrea ca noi să acordăm prioritate relațiilor noastre, așa că este bine să ne gândim cu cine vrem să ne petrecem timpul.

Venus intră în Scorpion

Odată cu Venus, planeta guvernantă a Balanței, mutându-se în Scorpion (și rămânând acolo până pe 17 octombrie), s-ar putea să descoperi că toleranța ta pentru relațiile la nivel de suprafață scade. Te-ai putea trezi că acorzi prioritate relațiilor care onorează mai mult profunzimea emoțiilor tale. La nivel personal, ai putea pune pe primul loc plăcerile simple, moda și hobby-urile care âți permit să împărtășești părți din tine pe care le ascunzi de obicei. Când Mercur se mută în Balanță (până pe 13 octombrie), cu toții putem respira ușor, cunoscând tiparele noastre de comunicare și modul în care primim informațiile, rămânând limpezi și echilibrați. Mercur în Balanță este excelent pentru a media tensiunea și a face lucrurile simple din viața ta mai frumoase, așa că începe să te concentrezi pe ceea ce îți aduce un zâmbet și un oftat calm de ușurare.

Berbec

Luna începe punând un accent deosebit asupra finanțelor și profesiei tale. S-ar putea să fii nemulțumit de situația ta actuală și să cauți o schimbare în următoarele câteva săptămâni. Folosește Luna nouă din 2 septembire pentru a manifesta lucruri mari pentru munca ta. Luna nouă în Fecioară este invitația anuală care te ajută să acorzi prioritate rutinei și situației de lucru care are sens pentru tine și obiectivele tale.

Pe măsură ce luna progresează, probabil că vei dori să vă acorzi prioritate eforturilor față de familie, prieteni și relații. Cu Marte în Rac, te vei concentra asupra gospodăriei și asupra modului de a te conecta mai mult cu cei dragi și cu sanctuarul tău. Pe măsură ce sezonul Balanței avansează, trebuie să te întrebi dacă dai atât cât primești și invers. Asigră-te că oamenii te susțin și cariera te ajută să te îndrepti spre obiectivele tale.

Taur

Septembrie va fi interesant pentru tine dacă te lași să te bucuri de procesul de a reînvăța cum să mergi. Uranus dansează în semnul tău de câțiva ani, iar viitorul Uranus retrograd îți va permite să continui să mergi înainte. În loc să stai în zona ta de confort, Uranus îți amintește cât de multe schimbări se întâmplă pe perioade lungi – așa că este bine să îmbrățișezi ceva nou.

Cu Luna nouă ar trebui să lași o pasiune proaspătă în viața ta, deoarece Luna și Uranus te ajută să te conectezi cu un simț evoluat al sinelui. Mișcarea planetelor, precum Marte în Rac și Soarele și Mercur în Balanță, te va ajuta să fii sincer cu tine și cu ceilalți cu privire la ceea ce te motivează. Dacă te lași susținut cerând ajutor de la alții, luna aceasta nu va fi atât de stresantă.

Gemeni

După o lună de Mercur retrograd, septembrie îți permite să te întorci încet la fluxul obișnuit. Ca semn de aer mutabil, îți place schimbarea constantă și stimularea mentală, dar ai grijă să nu fii copleșit. Schimbările retrograde timpurii ale lui Uranus și Pluto te vor reconecta cu subconștientul. Ele îți permit să înțelegi mai multe despre ceea ce îți distrage atenția de la participarea la o viață care prioritizează centrul tău de plăcere, punând, de asemenea, sănătatea mintală pe primul loc.

Luna nouă și eclipsa de lună îți vor menține familia și viața profesională drept piloni ai schimbării – așa că ia în considerare modul în care trebuie să realizezi echilibrul dintre viața profesională și viața personală. Din fericire, odată cu apropierea sezonului Balanță, va fi mai ușor să discerni ce ai nevoie pentru a avea mai multă armonie, cum să acorzi prioritate unei anumite sarcini, asigurându-te în același timp că încă îți onorezi dorințele. Muncește din greu dar nu trebuie să-ți pui întotdeauna nevoile deasupra dorințelor tale.

Rac

Septembrie este plin de experiențe. Cu două retrogradări planetare solide - Uranus și Pluto, grupurile și parteneriatele tale sociale vor fi cu siguranță un punct de reflecție. Acesta este ultimul test pe care îl vei avea pentru a învăța din greșelile trecute în relații și cum ai evoluat din acele lecții. Odată cu trecerea lui Marte în semnul tău, va fi ușor să-ți stabilești prioritățile.

O parte a provocării va fi să împărtășești noile limite și idei despre ceea ce vrei să păstrezi și ce poate funcționa. S-ar putea să existe o anumită tensiune, dar sezonul Balanței te va ajuta să meditezi într-un mod care respectă sentimentele celorlalți, amintindu-ți în același timp că ai și tu sentimente, și că merită să fie respectate. Nu te îndepărta de o conversație tensionată sau deschidere spre schimbările de care ai nevoie la nivel social. S-ar putea să fii surprins că alții simt aceeași dorință de a schimba contextul relației.

Leu

Pe măsură ce septembrie progresează, la fel și gândurile de a-ți schimba calea. Cea mai mare parte a acestei luni ar putea fi petrecută concentrându-te pe munca ta, cariera pe care vrei să o ai și cum vin și ies banii tăi. Cu Luna nouă pe 2 septembrie, accentul se pune pe banii care te servesc și pe ceea ce prețuiești. Acest lucru ar putea implica să-ți schimbi profesia sau să cauți posturi similare în diferite domenii.

Ar fi indicat să nu sari direct în ceva nou – poate că cea mai bună cale este să-ți petreci luna septembrie cu strategii. Deși poate vrei ca schimbările să fie imediate, cele mai bune planuri sunt cele care au un pic de intenție în spate. Odată cu apropierea sezonului Balanței, concentrează-te pe ceea ce mai trebuie să înveți și pe ce conversații trebuie să ai pentru a ajuta la umplerea crăpăturilor. Există mult potențial pentru schimbare, dar trebuie să fii dispus să recunoști că s-ar putea să nu ai toate răspunsurile și să obții îndrumări acolo unde este nevoie.

Fecioara

Ești în centrul atenției de ceva vreme,deoarece sezonul Fecioarei a început recent să te ajute să te reconectezi cu tine și să îți reașezi prioritățile. Începutul acestei luni va fi imperativ pentru tine, deoarece Luna nouă îți aduce noi începuturi. Anul trecut a fost provocator, cu aspecte tensionate de la Saturn și Neptun în zodia ta soră, Pești, dar tensiunea începe să se risipească – dacă ești dispus să faci față provocării.

Marte în Rac va ajuta la apariția unor noi prietenii care te împiedică să te autoizolezi. În același timp, eclipsa de pe 17 septembrie îți va permite să găsești închidere cu relații care cântăresc greu pe inimă. Există o oportunitate frumoasă de a lăsa lumea să te vadă, în timp ce energia se schimbă pentru a lăsa valorile tale să fie împărtășite și prioritizate.

Balanța

În luna următoare, depune un efort pentru a vindeca orice răni ale carierei sau pentru a calma orice anxietate cu privire la ceea ce meriți. Începutul lunii, cu Uranus și Pluto retrograd, va deschide părți din sinele tău umbră pe care s-ar putea să le fi reprimat de ceva vreme și, odată cu Luna nouă în Fecioară,va trebui să scoți scheletul din dulap și să te întrebi „de ce mă țin încă de acest lucru vechi?”

Un pic de reflecție înainte de a îmbrățișa sezonul Balanță va fi imperativ, astfel încât să te poți pune pe primul loc și să lași lumina să strălucească asupra ta. Spre sfârșitul lunii provocarea va fi să renunți la orice frică de a fi văzut pentru cine ești cu adevărat. Permite-ți să devii vulnerabil dacă este necesar, dar singura persoană cu autoritatea de a te judeca ești tu însuți – așa că fii mai bun și împărtășește tot ce ești.

Scorpion

Septembrie va cere să-ți revizuiești relațiile. Odată cu Uranus retrograd și Pluto cufundându-se înapoi în Capricorn, felul în care păstrezi spațiu pentru alții se schimbă. Poate că unele greșeli de comunicare de-a lungul drumului îți reamintesc că nu toată lumea primește informații așa cum o faci tu și, dacă îți pasă de ele, este posibil să trebuiască să schimbi aceste tipare (și invers).

Va exista o oportunitate odată cu Luna nouă și plină de a lăsa vechile obiceiuri și modalități de a te bucura de lume să se estompeze, în timp ce primești noile conexiuni și oameni care îți reaprind pasiunea pentru viață. Spre sfârșitul lunii trebuie să încetinești pentru a simți mirosul trandafirilor și să stai pe banda ta va fi mai ușor decât să încerci frenetic să ții pasul cu toți ceilalți. Când ai energie, socializează.

Săgetător

Schimbări în carieră sunt la orizont. Aceasta a fost o temă importantă pentru tine în ultima vreme. De ceva timp, multe dintre lecțiile pe care le experimentezi au fost legate de rutină, de munca pe care o faci și de modul în care aceasta îți onorează sanctuarele interioare și exterioare. Cu Uranus retrograd și Luna nouă, există șansa de a face ceea ce știi cel mai bine și de a cere Universului schimbarea.

Cu toate acestea, această modificare nu ar trebui să fie o resetare completă, deoarece o mare parte din această lună este, de asemenea, un memento că nu trăiești în vid. Există oameni acolo și relații care te țin conectat cu ceilalți. Așadar, înainte de a manifesta ceva mare și frumos la orizont, întreabă-te de ce ai nevoie pentru a continua să arăți pentru ceilalți și pentru a construi o conexiune mai intimă cu ei. Reușești atunci când oamenii tăi reușesc și invers, iar septembrie este un reamintire a acestui fapt.

Capricorn

Luna aceasta (și cele două luni care urmează) este ultima lună în care trebuie să te confrunți cu Pluto în zodia ta. Din 2008 ai trecut prin cele mai radicale schimbări. Deși luna aceasta ai putea să simți că lucrurile încep să devină puțin grele, amintește-ți că singura modalitate de a rezolva o problemă este să o rezolvi. Nu poți accepta că a munci din greu și a depune eforturi este singura modalitate de a rectifica sentimentele care persistă de-a lungul lunilor.

Din fericire, dacă ești dispus să ceri, septembrie va contribui la schimbarea și noua perspectivă de care ai putea avea nevoie pentru a închide complet cartea despre cum au fost anii trecuți pentru tine. Septembrie începe ultima bătălie înainte ca noile orizonturi să te invite să mergi înainte spre ele – așa că, odată cu Luna nouă și eclipsa de lună, cere un nou început cu privire la modul în care privești lucrurile. În timp ce Marte stă în semnul surorii tale, Rac, sprijină-te pe sprijinul parteneriatului tău atunci când ai nevoie de o mână de ajutor.

Vărsător

Poți răsufla ușurat: Pluto, mereu atât de persistent, va ieiși puțin din zodia ta. Septembrie va fi oportunitatea perfectă pentru a elabora strategii și a te gândi la modul în care trebuie să îți deschizi granițele personale. Odată cu Pluto retrograd care se scufundă înapoi în Capricorn, îți amintești de fricile pe care încerci să le lași în urmă. Totuși, cu Luna nouă în Fecioară, ești invitat să împărtășești cu ceilalți, astfel încât să nu fii nevoit să te ascunzi singur sub pături.

Luna începe cu o energie puternică și emoțională, dar odată ce sezonul Balanței se schimbă, și planetele se mută în spații mai jucăușe, așa că poți acorda prioritate bucuriei care vine din schimbare. La urma urmei, ești un Vărsător, așa că acțiunea revoluționară și libertatea trăiesc în tine. Totuși, luna aceasta, întrebarea este, tu ești cel care îți stai în cale?

Pești

În septembrie, poți să absorbi dragostea. Odată cu apropierea sezonului eclipselor, dintre care primul se află în zodia ta, vei începe să simți că scapi de lucrurile vechi. Poate nu ca un șarpe, ci mai mult ca o omidă care începe să-și dea seama că, deși nu ești sigur cum va arăta lumea când te eliberezi de crisalidă, știi că cel puțin vei fi cu totul nou, aducând zâmbete celorlalți pur și simplu prin simpla ta prezewnță. Asta dorește să îți reamintească septembrie: că armonia vine atunci când ne împărtășim cu ceilalți și îi primim așa cum ne dorim să fim primiți. Pentru tine, așteaptă-te ca luna septembrie să fie plină de noi conexiuni care îți vor permite să te reconectezi cu pasiunile tale și să fii mai puțin stresat, astfel încât să apari așa cum ești, potrivit wmagazine.com.