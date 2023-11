Luna Nouă în semnul Scorpionului. Influența asupra tuturor zodiilor

Evenimentul se produce atunci când Luna și Soarele se întâlnesc la același grad pe cer, ceea ce astrologii numesc o conjuncție. Este un moment pentru stabilirea intențiilor și a obiectivelor.

Când vine vorba de relațiile interpersonale, emoțiile pot fi mai mult un obstacol. De prea multe ori, ne trezim că acestea ne dictează cuvintele și acțiunile.

Luna Nouă în Scorpion are loc pe 13 noiembrie 2023, la 4:26 a.m. EST. Aceasta ne provoacă să ne confruntăm cu adevăratele noastre dorințe. Am putea descoperi că ceea ce iese la suprafață este doar vârful unui aisberg emoțional complicat. Dorințele noastre exprimate sunt doar un fragment dintr-un ansamblu mai mare și mai complex de dorințe, amintiri și emoții îngropate adânc în subconștientul nostru. În această perioadă este crucial să sondăm elemente ascunse. Scrierea liberă,muzica, dansul ne pot oferi informații valoroase, ajutându-ne să ne apropiem de sinele nostru autentic.

Iată influența Lunii Noi din Scorpion asupra tuturor semnelor:

Berbec

Acordă-ți timp să meditezi asupra modului în care anumite relații nu te mai reprezint[. Dacă s-ar putea să simți un atașament puternic față de un anumit tipar, poate că despărțirea necesară nu este vizavi de o persoană sau de un lucru. Poate că ceea ce ai nevoie este să te îndepărtezi de scuzele pe care ți le tot spui.

Taur

Dragostea este în aer. Uneori, ceea ce se întâmplă este un lucru grozav. Chiar dacă ultimele două luni au fost puțin demotivante, acum este momentul să păstrezi speranța vie! Arată cât de lumesc ești punând mai multe întrebări. Recunoaște că adevărul este adesea multidimensional. Pe măsură ce îți urmărești obiectivele, fii atent, calm și cu discernământ.

Gemeni

Schimbarea rutinei este o modalitate sigură de a deveni persoana care vrei. Gândește-te bine înainte de a face schimbări bruște, și știi că nu trebuie să le anunți. Lumea nu trebuie să-ți știe fiecare mișcare și poți descoperi că cel mai mare succes vine din tăcere. Uneori, când oamenilor le lipsește capacitatea de a visa, ei cred că cei din jurul lor ar trebui să-și micșoreze idealurile.

Rac

Este timpul să flirtezi cu prezentul. Care este viitorul, oricum? Un concept al imaginației? O promisiune pentru încă o secundă, un minut, o oră, o zi? Imaginează-ți ce s-ar putea întâmpla chiar acum. Când începi să te gândești la modul în care te poți schimba în prezent, atunci îți poți spori voința. Lucrurile care duc la succes necesită practică.

Leu

Ești pregătit pentru o schimbare frumoasă în casa ta. Renunță la asteptare. Poți reorganiza și condimenta spațiul în care te afli acum. Reținerea obiectelor pe care nu le mai dorești te blochează. Nu este nevoie de schimbări drastice.

Fecioară

Există frumusețe în a-ți reține cuvintele până la „momentul potrivit”. Atâta timp cât eviți scuzele, ai încredere în judecata ta. Uneori oamenii nu ascultă și poți discerne când sunt prea prinși în propriul ego pentru acorda atenție.

Balanță

Această Lună Nouă este un memento blând că motivația este o idee nonfizică. Poți încerca să o prinzi, dar s-ar putea să descoperi că voința ta de a crea mișcare este mai eficientă.

Scorpion

Mergi cu toată forța înainte. Această Lună Nouă este un moment pentru tine de a-ți continua dezvoltarea personală. Acceptă creșterea pe care ai experimentat-o până acum. Chiar dacă îmbătrânirea și auto-reflexia pot fi procese descurajante, păstreaeză-ți mintea deschisă că vei deveni mai bun. Lasă transformările pe care le-ai văzut în tine să fie motivația de care ai nevoie pentru a continua.

Săgetător

Stai cu sentimentele tale. Ia notă de râsul tău și recunoaște că înlăturarea disconfortului tău cu o reacție nervoasă poate duce la resentimente în viitor. Chiar dacă nu poți schimba trecutul, fii atent la prezentul tău.

Capricorn

Cu toții sperăm că oamenii ne vor vedea, chiar dacă credem că am prefera să ne ascundem în umbra izolării. Denaturarea poate fi o experiență extrem de dureroasă și este și mai rău dacă oamenii ne numesc „prea sensibili”. În această Lună Nouă poți risca să fii înțeles greșit. Poate cineva te va vedea corect.

Vărsător

Pe măsură ce începeți să vă desenați i să-ți concretizezi planurile și visele din copilărie, acordă-ți timp să vezi c ât de departe ai ajuns. Ești un supraviețuitor rezistent și meriți să fii mândru de realizările tale. Există oameni care sunt blocați de experiențe provocatoare, așa că decizia de a continua nu este niciodată una ușoară. Cu viteză maximă înainte!

Pești

Viața poate fi grea. Nu este nevoie să-ți amuți simțurile și să-ți amorțești mintea. Lasă spațiu pentru a recunoaște ceea ce te doare și caută soluții. Este o modalitate excelentă de a te motiva să înveți. Concentrează-te pe ceea ce te înalță.

