Luna plină în Rac, 26 decembrie 2023. O alunecare în lumea emoțiilor

Luna plină din decembrie în Rac este o alunecare de emoții

Marți, 26 decembrie 2023, la 19:33 ET, Luna plină din Rac va dezlănțui o alunecare de emoții pe care să le despachetezi înainte de noul an. Este cunoscută sub numele de Lună Rece, deoarece simbolizează gerul care acoperă peisajul în zilele premergătoare și după solstițiul de iarnă. În fiecare an, solstițiul de iarnă semnalează începutul zodiei Capricorn și marchează cea mai scurtă și mai întunecată zi din calendar. Anul acesta, solstițiul va avea loc joi, 21 decembrie 2023, și va da tonul emoțional pentru ultima Lună plină din 2023.

Lunile pline sunt momente de pauză. Ele ne permit să recunoaștem cât de departe am ajuns. În astrologie, Luna plină reprezintă înălțimea ciclului lunar și oferă spațiu pentru recunoștință și iubire de sine. Cu toate acestea, pentru că Luna plină reprezintă și natura ascunsă a vieții, aceasta poate aduce secrete și revelații șocante în funcție de ceea ce se întâmplă în stele.

Ultima Lună plină a anului va mătura cerul, aducând în aer o energie intensă și inspiratoare, tocmai la timp pentru sărbători. Astrologia lunii decembrie te va face să cazi în brațele adevărului, în timp ce trei corpuri cerești își încheie ciclurile retrograde alături de Luna plină în Rac. Lumea ți-a spus cum să simți, dar numai Universul îți cunoaște cu adevărat inima. Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, iar zarva încetinește, această fază lunară oferă o oportunitate unică de a găsi pacea îmbrățișând întunericul tău interior.

Semnificația spirituală a Lunii pline

Ciclurile cu Lună plină marchează un moment de aliniere emoțională care poate duce la revelații și realizări despre viața ta. Apare atunci când Soarele, reprezentând ego-ul tău și dorința inimii, stă în fața Lunii, reprezentând emoțiile și intuiția ta. Această opoziție se poate simți ca un moment de răscruce. Luna plină este cea mai strălucitoare și mai vizibile fază din ciclul lunar de 28 de zile, motiv pentru care energia colectivului este cea mai electrică și explozivă. Când Luna plină apare este o oportunitate de a ne verifica cu noi înșine, de a despacheta sentimentele și frustrările pe care le-am acumulat și de a ne reîmprospăta energia. Trebuie să ne imaginăm ca o baie de curățare spirituală care ne spală grijile.

La ce să te aștepți de la Luna plină din decembrie

Ultima Lună plină din 2023 va avea loc în semnul Racului, plasându-l într-o poziție de putere și forță. Gândurile și sentimentele vor ieși la suprafață mai ușor, pe măsură ce începi să-ți aliniezi viața cu o nouă cale de auto-exprimare. Dacă simți că trăiești un deja vu, este pentru că anul a început cu o Lună plină în Rac. Situațiile și sentimentele pe care le trăiești ar putea să nu fie noi, dar reacția ta la ele și modul în care te influențează emoțional a evoluat. În loc să lași valul de tristețe să te tragă în jos, mândrește-te cu faptul că ești mai puternic decât ai fost prima dată.

Vestea bună este că viitoarea Lună plină va forma un sextil armonios cu Jupiter în Taur, chiar înainte ca această planetă a norocului să-și încheie retrogradarea de câteva luni, pe 30 decembrie 2023. Această interacțiune finală dintre Lună și Jupiter retrograd te va ajuta și deschide o cale alternativă. Dacă te-ai simțit pesimist cu privire la următorul pas, acum are loc un sentiment de curiozitate și idealism. Universul îți trimite un semn că triumful și victoria sunt la orizont, chiar dacă i trebuit să lupți pentru a ajunge acolo. Această Lună plină va fi susținută și de Saturn, oferindu-vă rezistența de a termina în forță.

Mercur retrograd încă se învârte în timpul acestei Luni pline, ceea ce ar putea reprezenta o dramă pentru sărbători. Cu Saturn încurcat cu Luna, s-ar putea să observi o creștere a discuțiilor cu părinții tăi sau chiar cu soțul tău din cauza stresului sezonului. Conflictele legate de convingerile și valorile tale ar putea provoca tensiune la masa de Crăciun. Este important să renunți la nevoia de a-i convinge pe ceilalți de punctul tău de vedere și, în schimb, să te concentrezi pe a-ți împărtăși perspectiva fără judecată. Deoarece există o lipsă de energie a aerului pe cer în timpul acestei LUni pline, dezbaterile intelectuale pot să nu fie productive, deoarece majoritatea oamenilor sunt susceptibili să fie conduși de emoțiile lor. Dacă ai nevoie să aveți o conversație serioasă, las-o să aștepte până când se încheie retrogradarea lui Mercur, pe 1 ianuarie 2024.

Și, în sfârșit, mișcarea retrogradă a lui Chiron în Berbec se va încheia în aceeași zi cu Luna plină în Rac. Aceasta reprezintă o oportunitate de a vindeca orice durere emoțională persistentă, în special când vine vorba de figuri feminine sau materne din viața ta. În ultimele luni, ai reevaluat relațiile cele mai apropiate pentru a determina care dintre ele pot continua să prospere. Această Lună plină din Rac este un moment ideal pentru a te adânci în lucrările ancestrale și pentru a te elibera de rănile karmice sau de bagajele emoționale. Doar tu poți decide ce să faci pentru a lăsa trecutul în urmă. Indiferent dacă îți redefinești relațiile cu femeile din viața ta în 2024 sau te concentrezi pe construirea de legături cu familia pe care ți-ai făcut-o, nimic nu va mai fi la fel ca înainte.

Ce înseamnă Luna plină în Rac pentru fiecare zodie

Semnele cardinale (Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor simți cel mai direct influența acestei Luni pline. Existați într-o stare alterată în ultimele luni. Cu toate acestea, cu Luna plină în Rac, se vor reîntoarce la realitate. Staționarea lui Chiron, în mers direct prin Berbec, va oferi încrederea de care ai nevoie pentru a te ridica și a încerca din nou. Viața este despre a învăța din eșecuri. Uneori, nu trebuie schimbată abordarea, trebuie doar continuarea eforturilor până când lucrurile se rezolvă așa cum își doresc.

Semnele fixe (Taur, Leu, Scorpion, Vărsător) se vor întoarce de unde a început totul. Luna plină din decembrie în Rac învăluie amintirile în fum, încercând să acopere durerile emoționale și să asigure protecție împotriva rănilor. Cu toate acestea, sunt mai multe de învățat mergând prin ceață și spre sursa durerii și a frustrărilor. Înțelegând lucrurile care provoacă cea mai mare frică, pot face pace cu modul în care acestea apar în viață, astfel încât să nu perturbe fluxul natural al lucrurilor.

În cele din urmă, semnele mutabile (Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) au șansa de a face unele schimbări pozitive în modul în care se privesc pe ele însele și visele pe care le au. Alături de această Lună plină, Mercur retrograd schimbă vânturile destinului în favoarea lor, iar până la sfârșitul acestei luni, energia planetelor le va împinge către schimbări rapide de viață. S-ar putea ca lucrurile să nu se contureze exact așa cum au plănuit, dar uneori, este mai bine. Să-ți țimă deschis al treilea ochi în timpul acestei Luni pline în Rac pentru a arunca o privire asupra viitorului lor, potrivit parade.com.