Neptun în Berbec: Transformările fiecărei zodii în următorii 13 ani

Neptun este a patra cea mai mare dintre planetele din sistemul nostru solar. Atmosfera sa este formată în mare parte din hidrogen și heliu, dar prezența a trei procente de metan îi conferă planetei nuanța albastră.

Deoarece lui Neptun îi ia aproximativ 165 de ani să orbiteze prin toate cele 12 semne zodiacale, acest tranzit este unul într-o viață, influențând fiecare semn zodiacal în mod individual și colectiv. Neptun în Berbec invită la pionierat. Colectiv, ne putem aștepta la ieșirea la suprafață a unor adevăruri majore, care ne cheamă să luăm măsuri proactive și să nu mai vorbim pasiv despre idealurile noastre. Credința noastră trebuie pusă în mișcare.

Berbec

Cu Neptun în tranzitul zodiei tale pentru următorii 13 ani, ești chemat să joci un rol principal în dezvoltarea umanității. Berbecii vor fi împinși să-și aducă visele în realitate. Nu mai este suficient să visezi cu ochii deschiși - susține-ți idealurile și dorințele cu acțiuni proactive și consecvente. Vindecarea ta vine prin autonomie aplicată, individualitate și asumarea responsabilității pentru modul în care se desfășoară viața ta.

Taur

Pe măsură ce Neptun intră în Berbec, Taurul își aduce atenția în interior. Călătoria lor de vindecare devine crucială. Pentru a-și manifesta visele, acest semn pragmatic de Pământ trebuie să învețe să fie mai în acord cu lumea sa interioară, emoțiile și punctele lor slabe. Numai prin prezență intenționată își pot atinge nivelul. Egoul și mândria se topesc. Trebuie să înceapă să conducă cu auto-compasiune și îndrumare spirituală.

Gemeni

Gemenii se concentrează pe creșterea lor socială în următorul deceniu. Odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, nevoia lor de prietenie autentică și sinceră devine necesară. Munca în echipă face ca visul să se realizeze. Cu toate acestea, este posibil să fie nevoie mai întâi să îmbrățișeze singurătatea sau să urmeze căi de pionierat pentru a-și găsi adevăratul trib. Acest tranzit îi va împuternici să găsească vindecarea prin înlocuirea hiper-individualității cu sisteme de sprijin interpersonal.

Rac

Racul iese din umbră pe măsură ce Neptun intră în Berbec. Acest semn de Apă a încetat să se joace cu umilința, minimalizându-și potențialul. Posibilitățile îi entuziasmează. Este timpul să-și urmeze chemarea sau scopul spiritual, împletindu-l cu rolul său în societate sau cu deciziile de carieră. Instinctele preiau controlul, determinându-i să aibă o imagine publică mai puternică.

Leu

Acest tranzit al lui Neptun în Berbec îi împinge pe Leu să iasă în lume. Dincolo de zona lor de confort se află milioane de posibilități neexplorate. În loc să se conformeze ideologiilor celor cu care sunt obișnuiți, universul îi împinge să călătorească, concret sau metaforic, și să întâlnească oameni care îi ajută să-și găsească adevărul autentic.

Fecioară

Relațiile tale intime îți aduc o călătorie spirituală pe parcursul tranzitului lui Neptun în Berbec. Pregătește-te să afli mai multe despre tine prin oglindirea sufletească a celorlalți. Latura ta din umbră trebuie să învețe să iasă din umbră. De asemenea, merită iubire, grijă și atenție. Prin transformarea inconștientului în conștient, câștigi mai multă putere și o conexiune autentică cu ceilalți.

Balanță

Pe măsură ce Neptun tranzitează Berbecul, Balanța se simte puternică. A juca un rol proactiv în viața lor de parteneriat le oferă mai multă încredere. Lipsa, pasivitate. Minimalizarea dorințelor lor nu le mai convine. În această etapă a vieții lor, vor să strălucească puternic și să fie iubiți pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce vor alții să-i modeleze.

Scorpion

Pe măsură ce Neptun intră în Berbec, Scorpionul este încărcat și motivat să devină cea mai bună versiune a sa. Rutinele lor zilnice se schimbă pentru a reflecta nevoile, dorințele și obiectivele individuale. În loc să se piardă în productivitate fără minte, vor să fie strategici, atenți și atenți la locul în care își investesc timpul și energia. Acest tranzit îi face mai conștienți, mai puternici și mai încrezători în direcția vieții lor.

Săgetător

Săgetătorul găsește bucurie pe măsură ce Neptun intră în Berbec. Încet, dar sigur, învață să ia viața mai puțin în serios și să descopere magia din momentele de zi cu zi. Creativitatea, romantismul și hobby-urile jucăușe zboară. Găsirea motivației și a impulsului de a se reconecta cu copilul lor interior aduce o profundă ușurință și vindecare. Cu un pas energic, acest semn de Foc este gata să viseze mai măreț.

Capricorn

Pe măsură ce Neptun intră în Berbec, Capricornul se simte chemat să se ocupe de viața și nevoile sale personale. Motivația vine prin inteligența emoțională, conștientizare și vindecare. A alerga pe bule de aer nu se mai potrivește cu stilul lor de viață. În acest moment, își doresc o companie apropiată, confort domestic armonios și ușurință. Trebuie să recupereze ceea ce înseamnă familia și să găsească oameni care să le corespundă nevoilor pentru a crește.

Vărsător

Pe măsură ce Neptun tranzitează Berbecul, Vărsătorul își îmbunătățește comunicarea, educația și abilitățile intelectuale. Împuternicirea vine prin activitățile lor cerebrale. Scrisul, studiul, predarea, cititul, călătoriile și alte experiențe educaționale le construiesc încrederea. Acest semn zodiacal este menit să găsească creșterea prin accesarea inteligenței sale naturale și investirea mai mult timp și energie în dezvoltarea acesteia.

Pești

Odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, Peștii încep să-și regândească relația cu munca, banii și resursele. Stima lor de sine crește, pe măsură ce iau inițiativa de a-și transforma idealurile în realitate prin luarea unor decizii pragmatice. Împuternicirea vine prin prioritizarea creșterii profesionale și prin solicitarea a ceea ce au nevoie practic pentru a prospera, nu doar pentru a supraviețui, potrivit parade.com.