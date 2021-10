Sextil Soare-Lună,13 - 15 octombrie 2021. 3 zodii care au curajul să iubească din nou

Everton Vila Unsplash.com





Trei zodii vor avea curajul să iubească din nou în timpul sextilului Soare-Lună din perioada 13-15 octombrie 2021, scrie yourtango.com.

Acesta începe în Vărsător și influențează puternic semnele Berbec, Leu și Vărsător. Luna intră în Vărsător, astăzi, și se armonizează cu Soarele din Balanță. Energia dublă a aerului este motivul pentru care aceste trei zodii și-au descoperit sursa durerii, acesta fiind unul dintre motivele pentru care învață să iubească din nou. Luna îi ajută pe oameni să-și revină după o despărțire. Este greu să fii din nou vulnerabil și să iubești după ce ai fost trădat. Acum însă, acea durere se transformă în fericire.

Următoarele zile sunt potrivite pentru a arăta afecțiune și a încerca noi conexiuni. În timp ce multe semne au un sentiment de bucurie în timpul trecerii Lunii în Vărsător, aceste trei zodii vor avea puterea și curajul de a înfrunta lumea cu inima și mintea deschise. Iubirea găsește întotdeauna o cale.

Berbec

Curajul în dragoste pe care îl ai astăzi, va fi probabil ceva la care nu te aștepți. Este o atracție pe care o simți brusc. Este neplanificat și negândit dar nu așa ai sperat că va fi iubirea adevărată? Emoțiile tale îți vor depăși temerile. Judecata ta va urma direcția în care este atrasă inima ta. S-ar putea să descoperi că sub această Lună te simți mai insprat. Un simplu salut dintr-un zâmbet cald te-ar putea lăsa să visezi la viitor. Deși nu vrei să te îndrăgostești din nou, nu te poți abține să visezi. Nu-ți fie teamă. Deși ai voie să-ți lași curajul să te ghideze, asta nu înseamnă că pierzi legătura cu realitatea. Încearcă din nou chiar dacă exsistă riscul să te rănești.

Leu

Parcă ai fi știut că va fi doar o chestiune de timp înainte să te îndrăgostești din nou. Pentru o vreme este posibil să fi fost dat afară din joc. Cât timp te-ai întrebat când vei fi din nou tu? Acum revii la normalitate. Sub această Lună, ești gata să te întorci, după o pauză din jocul de dragoste. Nu ești genul de persoană care rămâne singură mult timp. Ești magnetic și atâta timp cât eșt deschis, știi că persoana potrivită te va găsi. Cu toate acestea, sub această Lună, îți da seama că nu vre d oar o aventură. Ești frumos, încrezător, dar când ai încredere în cineva și îți face rău, te simți rănit. Pe măsură ce Luna se întoarce la Vărsător, totul va fi în regulă cu lumea și cu tine, din nou. Chiar și cel mai îndrăzneț Leu are nevoie de o pauză pentru a-și odihni inima.

Vărsător

Cine a spus că curajul nu poate fi arătat prin vulnerabilitate? Descoperi sub această Lună în semnul tău că îți găseștii cuvintele potrivite pentru supărarea ta. Însă acum lași pe cineva să înțeleagă ce se întâmplă cu tine și te poate ajuta să îți revii. Mai mult, vei constata că rostirea acestor cuvinte cu voce tare te eliberează. Îți deschizi din nou inima, știind că cineva caută un suflet ca tine, cu care să-și împartă viața. Deși unii oameni nu au apreciat cât de incredibil ești, vânătorul de comori potrivit știe bijuteria care este inima ta. Emoțiile tale nu-ți sunt dușmani. Poți și vei iubi din nou.