Miercurea norocoasă: 3 zodii primesc exact ce așteptau pe 15 iulie 2026

Ca de obicei, am făcut și lucruri bune, și mai puțin bune, dar pe termen lung totul se așază. Ce ne lipsește acum este puțin noroc, care să ne pună din nou pe drumul cel bun.

Miercuri, Pluto aduce exact această șansă. Energia lui transformatoare le oferă acestor trei zodii parte de ceva cu adevărat frumos. Profită din plin de această energie norocoasă!

1. Capricorn

Ce ți se întâmplă în timpul lui Pluto retrograd nu vine complet din senin, dar momentul te ia prin surprindere. Știai, undeva în adâncul tău, că acest noroc urma să apară — nu te așteptai însă să vină atât de curând. Bineînțeles, nu te plângi.

Miercuri, un vis de-al tău devine realitate, și e o surpriză plăcută. Ai știut mereu că vei reuși să-l manifești, doar nu știai când anume. Ei bine, exact despre asta e vorba în ziua de azi: ceva ce ți-ai dorit se materializează și te lasă plin/ă de bucurie și recunoștință. Poate fi neașteptat, dar cu siguranță este binevenit. Ești norocos/oasă!

2. Scorpion

Pluto retrograd declanșează unele dintre cele mai mari schimbări din viața ta. Ți se pare neașteptat doar pentru că ai așteptat foarte mult timp — aproape că ai uitat ce îți doreai, dar planeta transformării nu-ți permite asta.

Ziua de azi îți arată cât de important este să exersezi răbdarea. Norocul are propriul lui ritm, pe care nu îl poți controla. Dar dacă reușești să cultivi răbdarea, nu mai e o problemă. Da, ai așteptat, probabil mai mult decât ți-ai dorit — dar nu a fost în zadar. Viața ta e pe cale să se transforme, iar miercuri ești pregătit/ă pentru asta. Poate că ieri nu erai încă, dar acum, cu siguranță, ești. Primește această șansă cu brațele deschise — viața ta se schimbă în bine!

3. Pești

Ziua de azi îți arată că, dacă ai suficientă încredere în tine, poți crea orice îți dorești. Poate suna a clișeu, dar are un sâmbure de adevăr, iar în timpul lui Pluto retrograd chiar vezi dovada. Când crezi în tine, transmiți universului că ești deschis/ă la noroc și șansă — iar pe 15 iulie, cosmosul livrează exact asta.

Ai fost mereu extrem de creativ/ă, iar asta îți alimentează fericirea. Totuși, uneori te bazezi pe soartă și destin, iar de acolo au apărut câteva dezamăgiri. Miercuri, însă, nu există dezamăgiri. Ce e neașteptat la norocul zilei de azi este că nici tu nu știai cât de mult succes poți avea — în timpul lui Pluto retrograd, vezi totul în culori vii. Bravo ție, Pești! Profită din plin de această energie norocoasă.