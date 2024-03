Zodii care nu reușesc să-și valorifice calitățile

Taur

Taurii sunt altruiști și capabili să se scarifice pentru binele altora, motiv pentru care poate fi considerat naiv. Taurii, deși sunt hotărâți și robuști, au o fire blândă și gata mereu de compromisuri. Dacă însă va observa că nu îl respecți, va pleca din viața ta atunci când te aștepți mai puțin. Și nu se vor mai întoarce niciodată.

Fecioară

Fecioara are un simț critic prea dezvoltat, motiv pentru care oamenii ajungă să nu o mai ia în seamă. Este perfecționistă, astfel că își manifestă nemulțumirea în permanență, ceea ce inspiră de multe ori teamă. Prin urmare, cei din jur vor face cum spune Fecioara dar nu vor depune mari eforturi să o impresioneze. Deși are un suflet bun și este mereu gata să sară în ajutorul celorlalți. Fecioara este percepută ca fiind dificilă și cicălitoare, astfel că oamenii o vor evita. Are astfel nevoie de mai mulță înțelegere și flexibilitate.

Săgetător

Săgetătorul este mereu în centrul atenției. Aventurier și optimist, îi place să cunoască oameni noi și vrea mereu experiențe nemaipomenite. Deși are o fire dominatoare, nu este interesat de funcții și bani, astfel că dă impresia că fuge de responsabilitate, ceilalți considerându-l imatur. De asemenea, impulsivitatea îl face necredibil. Are nevoie să-și țină în frâu firea vulcanică și să aibă răbdare.

Pești

Peștii sunt idealiști și visători, dornici să-și trăiască viața după regulile proprii. Sunt concentrați pe lumea și trăirile lor interioare, astfel că nu doresc să iasă în evidență. Peștii sunt profunzi, blânzi, au o inteligență emoțională ridicată, dar nu prea sunt înțeleși de cei din jur, fiind considerați cam rupți de realitate. Însă înțelepciunea Peștilor surprinde adesea, potrivit ziarulring.ro.