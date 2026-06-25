Zodiile alintate de stele în stele în iulie 2026

Potrivit astrologilor, această perioadă aduce oportunități, noroc, succes și o stare generală de bine care le va permite unor nativi să lase în urmă lunile dificile și să privească viitorul cu mai mult optimism.

Leu, Rac și Berbec sunt zodiile care vor simți cel mai intens influențele pozitive ale astrelor până la finalul lunii.

Leu

Pentru Lei, iulie poate fi una dintre cele mai bune luni ale anului.

Venus, planeta iubirii și a armoniei, se află în semnul lor până pe 9 iulie, aducând farmec personal, încredere și capacitatea de a atrage oameni și oportunități. Nativii se vor simți mai apreciați, mai energici și mai motivați să profite de șansele care apar.

Veștile bune nu se opresc aici. Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, începe un tranzit extrem de important prin zodia Leu, un eveniment care are loc doar o dată la 12 ani. Acesta deschide un nou capitol marcat de creștere personală, succes și oportunități pe termen lung.

După 22 iulie, odată cu intrarea Soarelui în Leu, atenția se va concentra asupra acestor nativi. Vor avea mai multă claritate, mai mult curaj și sentimentul că lucrurile încep, în sfârșit, să meargă în direcția dorită.

Rac

Pentru Raci, luna iulie aduce vești excelente în special în plan financiar.

Jupiter traversează sectorul banilor și al valorii personale, influență care va continua nu doar în această lună, ci pe parcursul întregului an următor. Astrologii spun că această poziționare favorizează creșterea veniturilor, noi oportunități profesionale și consolidarea încrederii în propriile forțe.

Până pe 9 iulie, Venus susține și ea zona financiară, o combinație astrologică rară care poate aduce câștiguri, bonusuri sau oportunități importante.

Pe lângă bani, și viața sentimentală este favorizată. Cei singuri pot întâlni o persoană specială, iar relațiile existente au șansa să evolueze către un nivel superior.

Un moment important va avea loc pe 14 iulie, odată cu Luna Nouă în Rac, care marchează un nou început și oferă ocazia de a seta obiective importante pentru următoarele luni.

Berbec

După o perioadă încărcată de responsabilități și provocări, Berbecii primesc în sfârșit o gură de aer proaspăt.

Până pe 9 iulie, Venus activează sectorul iubirii, distracției și creativității. În plus, Jupiter se află în aceeași zonă astrologică, o combinație extrem de rară care favorizează romantismul, întâlnirile importante și momentele de bucurie.

Pentru cei singuri, luna iulie poate aduce o poveste de dragoste neașteptată. Cei aflați deja într-o relație pot face un pas important înainte.

De asemenea, această perioadă este excelentă pentru activități sociale, proiecte creative și noi planuri de viitor. Marte, planeta acțiunii, stimulează comunicarea și îi ajută pe Berbeci să vină cu idei inspirate și soluții ingenioase.

Până la sfârșitul lunii, mulți nativi vor avea sentimentul că și-au recăpătat energia, optimismul și pofta de viață.

O lună care schimbă destine

Pentru Leu, Rac și Berbec, iulie 2026 poate reprezenta începutul unei perioade mult mai favorabile. Fie că este vorba despre bani, iubire, succes profesional sau dezvoltare personală, aceste zodii vor simți că Universul lucrează în favoarea lor și că viața începe să se așeze exact așa cum și-au dorit.