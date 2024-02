Google oferă modele Gemini AI pentru instrumentele de business

Unitatea Alphabet a introdus în luna august a anului trecut "Duet AI in Workspace", un set de asistenți AI care ar putea scrie în Google Docs, redacta e-mailuri în Gmail și genera imagini personalizate în Google Slides, printre alte capacități, la un preț lunar de 30 de dolari pe utilizator pentru companii, relatează Reuters.

"Duet AI in Workspace" este redenumit "Gemini for Google Workspace" și va fi disponibil pentru 20 și 30 de dolari pe lună pentru fiecare utilizator, în funcție de caracteristicile disponibile, în plus față de un abonament la Google Workspace.

OpenAI vinde o serie care include modelul de inteligență artificială GPT-4 și instrumentul de generare de imagini DALL-E persoanelor fizice la un preț lunar de 20 de dolari pe utilizator, iar companiilor începând de la un preț lunar de 25 de dolari pe utilizator.

Companiile fac presiuni pentru a lansa servicii bazate pe inteligența artificială generativă, considerată pe scară largă ca o tehnologie revoluționară care atrage investiții de miliarde de dolari și interes din partea clienților pentru capacitatea sa de a automatiza sarcini și de a produce răspunsuri asemănătoare cu cele umane.

Microsoft, prin intermediul investiției sale în OpenAI, producătorul ChatGPT, a obținut un avans prin implementarea rapidă a capacităților genAI într-o gamă largă de produse ale sale, cum ar fi software-ul de productivitate pentru întreprinderi și cloud.

(sursa: Mediafax)