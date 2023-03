Inteligenţa artificială selectează organele de transplant cu o acurateţe mult mai mare decât oameni

În prezent, chirurgii trebuie să examineze organele donatorilor şi să evalueze dacă le consideră de o calitate suficient de bună pentru a putea fi transplantate la pacienţi.

Acum, o nouă metodă foloseşte inteligenţa artificială şi "memoria" sa de zeci de mii de imagini ale organelor donatorilor pentru a le identifica pe cele care oferă cele mai mari şanse de succes la transplant.

Proiectul este sprijinit de miniştri, de NHS Blood and Transplant (NHSBT) şi de NIHR Blood and Transplant Research Unit.



Echipa din spatele acestei tehnologii, cunoscută sub numele de OrQA - Organ Quality Assessment (evaluarea calităţii organelor) - afirmă că aceasta ar putea duce la creşterea numărului de pacienţi care primesc transplanturi de rinichi cu până la 200 şi a celor care primesc transplanturi de ficat cu 100 în fiecare an în Marea Britanie, potrivit Independent.



În comentariile făcute, profesorul Hassan Ugail, director al centrului de calcul vizual de la Universitatea din Bradford, a cărui echipă proiectează analiza imaginilor, a declarat: „În prezent, atunci când un organ devine disponibil, acesta este evaluat de o echipă chirurgicală prin vedere, ceea ce înseamnă că, ocazional, organele vor fi considerate nepotrivite pentru transplant. Dezvoltăm un algoritm de învăţare automată profundă care va fi antrenat folosind mii de imagini de organe umane pentru a evalua imaginile organelor donatorilor mai eficient decât ceea ce poate vedea ochiul uman”.



„Acest lucru va însemna, în cele din urmă, că un chirurg ar putea face o fotografie a organului donat, o va încărca în OrQA şi va primi un răspuns imediat cu privire la modul cel mai bun de utilizare a organului donat”.



O parte esenţială a evaluării OrQA va consta în căutarea leziunilor, a condiţiilor preexistente şi a modului în care sângele a fost eliminat din organ.



Colin Wilson, chirurg de transplant la Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust şi co-lider al proiectului, a declarat: „Până acum, nu am avut nimic care să ne ajute în calitate de chirurgi în momentul prelevării organului. Acesta este un pas foarte important pentru profesionişti şi pacienţi, pentru a ne asigura că oamenii pot primi transplantul potrivit cât mai repede posibil”.



Se lucrează în continuare la perfecţionarea tehnologiei, dar echipa, care include experţi de la Universitatea din Oxford, consideră că aceasta va da rezultate pentru NHS în viitor.



„Software-ul pe care l-am dezvoltat "punctează" calitatea organului şi are ca scop să sprijine chirurgii să evalueze dacă organul este suficient de sănătos pentru a fi transplantat”.



Profesorul Derek Manas, directorul medical al NHSBT pentru donare şi transplant de organe, a declarat: „Ambele sunt foarte bune. Aceasta este o dezvoltare interesantă a infrastructurii tehnologice care, odată validată, va permite chirurgilor şi medicilor de transplant să ia decizii mai informate cu privire la utilizarea organelor şi va contribui la reducerea decalajului dintre pacienţii care aşteaptă şi cei care primesc organe salvatoare de vieţi. Noi, cei de la NHSBT, suntem extrem de dedicaţi pentru a face din această aventură interesantă un succes”.



Ministrul Sănătăţii, Neil O'Brien, a declarat: „Tehnologia are capacitatea de a revoluţiona modul în care îngrijim oamenii, iar această tehnologie de ultimă oră va îmbunătăţi serviciile de transplant de organe”.



„Îi încurajez pe toţi să îşi înregistreze decizia de donare de organe. Împărtăşiţi-o cu familia, astfel încât cei dragi să vă urmeze dorinţele şi, sperăm, să salveze alte persoane”.

(sursa: Mediafax)