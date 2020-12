Synology anunţă DiskStation Manager 7.0

Synology® Inc. a anunţat versiunea 7.0 a sistemului de operare DiskStation Manager - o platformă solidă de gestionare a informației, cu fiabilitate testată și demonstrată la scară largă. Noul DSM, prezentat în cadrul evenimentului 2021 AND BEYOND, aduce noi tehnologii pentru stocare, back-up și hybrid cloud.

“Cantități mari de date sunt supuse procesării, fie pentru analiza datelor, inteligență artificială, Internet of Things, telemedicină sau pentru alte inovații. Toate acestea au un impact uriaș asupra stilului nostru de viață și a modului în care facem afaceri, formând o economie a datelor în care deținerea a cât mai multe date îţi oferă un avantaj competitiv față de ceilalți.” a declarat Philip Wong, Synology Founder and Chief Executive Officer". „Synology este dedicat dezvoltării pe DSM, platforma noastră principală pentru rezolvarea provocărilor de securitate, fiabilitate și management. Proiectăm soluții pentru toate categoriile de utilizatori, de la persoane fizice şi până la întreprinderi mari. Oferim toate acestea, astfel încât clienții noștri să se poată concentra pe utilizarea datelor. Sunt încântat să anunț că DSM 7.0 va fi disponibil în 2021, oferind o experiență nouă în gestionarea datelor.”

DSM 7.0 îmbunătățește toate aspectele sistemului de operare, de la gestionarea stocării și interfața cu utilizatorul, până la funcționalitatea în cloud, cum ar fi monitorizarea pe scară largă a dispozitivelor și stocarea la cerere.

“Echipele noastre de dezvoltare au muncit din greu pentru a îmbunătăți fiabilitatea, performanțele, scalabilitatea dar și felul în care utilizatorul interacționează cu DSM 7.0”, a declarat Derren Lu, Executive VP of Operating System & Application Group. “Începând cu elementele de bază, am modernizat complet subsistemele de stocare, interfața de lucru și ne-am întors la planșa de proiectare pentru a face procesul de autentificare mai ușor și mai sigur. Ne-am concentrat să inovăm prin crearea de aplicații și instrumente puternice, ușor de utilizat, oferindu-le clienților noștri posibilitatea de a-și gestiona mai ușor datele.”

Începând cu elementele fundamentale, noile funcții de stocare din DSM vor simplifica și accelera foarte mult fluxurile de lucru ale administratorilor de sistem, oferind astfel practici de întreţinere mult mai accesibile.

Funcții inteligente și mai flexibile

Noua metodă de înlocuire a unităților de stocare este mult mai simplă. Când o unitate este nominalizată pentru înlocuire, iar o noua unitate de stocare este introdusă, sistemul DSM va clona datele de pe vechea unitate pe noua unitate, fără a degrada fișierele. În acelaşi timp, funcția auto-repair facilitează gestionarea unităților de stocare de la distanță. Astfel, când un spaţiu de stocare este degradat și o unitate trebuie înlocuită, tot ce trebuie să faceţi este să vă logați în DSM și să marcați spaţiul respectiv pentru auto-repair. Un inginer de la fața locului va înlocui unitatea defectă, iar DSM va începe imediat să reconstruiască matricea.

Memoria cache aflată pe SSD-uri este o modalitate excelentă de a crește performanța sistemului, iar DSM 7.0 permite acum utilizatorilor să o adauge oricând sau să o dezactiveze, fără a afecta serviciile. Noua funcție SSD Cache Advisor este mai precisă, analizând datele I/O în timp real, rezultând sugestii mai bune pentru utilizator.

Îmbunătățiri suplimentare de stocare

DSM 7.0 aduce, de asemenea, optimizări serioase subsistemelor, oferind:

Performanță RAID 6 cu până la 80% mai rapidă

Viteze SSD cash write-back cu pana la 200% mai mari

Reparații în RAID mai rapide și mai inteligente, reparând doar spațiul afectat

Performanță sporită cu SSD cache și opțiunea de fixare a metadatelor

Suport pentru volume de până la 1PB pentru sarcini de arhivare

De-duplicare pe volum pentru creșteri semnificative ale eficienței stocării (Disponibilă ulterior)

Autentificare mai rapidă și mai sigură

În DSM 7.0, autentificarea este mult mai flexibilă datorită Synology Secure SignIn, o nouă aplicație mobilă care permite administratorilor de sistem să securizeze conturile fără efort. Folosind Secure SignIn, utilizatorii pot elimina parolele, autorizând cererile de conectare direct de pe telefoanele lor. De asemenea, Secure SignIn poate fi utilizat şi ca metodă de autentificare secundară în modul de conectare cu doi pași.

FIDO2 va fi şi el introdus în noul DSM, oferind o metodă de autentificare sigură care poate fi utilizată cu cheile de securitate prin USB, Windows Hello și TouchID din macOS. La fel ca la Secure SignIn, FIDO2 poate înlocui sau suplimenta parolele, oferind utilizatorilor interferențe minime şi securitate suplimentară.

Fibre Channel Support & SAN Manager

DSM 7.0 acceptă acum şi protocoale FC (Fibre Channel). De asemenea, introducem noi caracteristici de tip “host alias” care elimină necesitatea de a ne aminti IQN-urile sau WWPN-urile și simplifică configurarea permisiunilor. Astfel, SAN Manager înlocuiește iSCSI Manager pentru gestionarea unificată a stocării.

O mai bună gestionare a fotografiilor

Noua aplicaţie Synology Photos se bazează pe funcțiile AI din Moments și pe flexibilitatea organizațională oferită de Photo Station. Utilizatorii pot face cu ușurință copii de siguranță ale fotografiilor de pe dispozitivele lor mobile sau de pe camere, pot răsfoi, filtra cu opțiuni extinse și le pot organiza prin opţiunile de Timeline sau Folder view. Alternativ, se pot crea albume dedicate, astfel încât fotografiile care corespund anumitor criterii să fie adăugate automat.

Aplicaţia Photos este o soluție complet locală, ceea ce înseamnă că nu este necesară conectivitate la rețea pentru a efectua sarcini precum recunoașterea facială, o cerinţă obligatorie pentru a avea parte de confidențialitate absolută.

Îmbunătățiri suplimentare

DSM 7.0 include o serie de îmbunătățiri de utilizare și funcționalitate, oferind utilizatorilor existenți noi opțiuni și capabilități de gestionare.

• Consola de administrare Synology Drive afișează informații mai clare și mai detaliate despre dispozitivele conectate, precum și despre ce fișiere sunt partajate extern și cât de frecvent se face acest lucru

• Delegarea administratorului permite departamentului IT să aibă un control precis asupra permisiunilor administrative, evitând riscurile potențiale de securitate

• Exportul permisiunilor și urmărirea modificărilor îmbunătățesc foarte mult capacitățile de audit ale administratorilor

• (Disponibil ulterior) Active Backup for Business va oferi back-up complet pentru platformele macOS și Synology DSM

Synology C2 Cloud

"Vedem viitorul infrastructurii IT ca o combinație atât de soluții cloud, cât și de soluții locale. Diferite provocări necesită abordări diferite, iar Synology este în măsură să creeze produse inovatoare care să maximizeze potențialul unic al ambelor", a declarat Jia-yu Liu , Vicepreședinte executiv al grupului Cloud și Backup. „Platforma noastră de cloud Synology C2 a crescut considerabil de la crearea ei în urmă cu peste trei ani, de aceea suntem încântați să dezvăluim acum funcțiile noastre de generație următoare care vor contribui la sporirea atât a soluțiilor noastre existente, cât și a celor viitoare.”

Stocare cloud la cerere

Hybrid Share oferă o soluție flexibilă și rentabilă pentru îmbinarea stocării locale cu stocarea în cloud. Acesta permite utilizatorilor să extindă stocarea locală cu o stocare cloud la cerere şi să sincronizeze rapid datele pe mai multe site-uri, utilizând lățimea de bandă a acestora. De asemenea, permite folosirea funcţiei de cache local pentru datele cloud descărcate frecvent, oferind astfel un acces mai rapid.

Monitorizarea întregii flote

Active Insight permite monitorizarea tuturor NAS-urilor Synology din infrastructură, folosind doar un singur portal. Notificări personalizate pot fi create pentru a alerta administratorii cu privire la problemele potențiale care implică încărcarea procesorului, utilizarea stocării, latența de scriere și multe altele. De asemenea, administratorii pot crea grupuri personalizate și canale de comunicare pentru anumite echipe, astfel încât acestea să poată răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Backup fără limite

Bazându-se pe robustețea lui Synology C2, Synology va introduce o nouă soluție de protecție a datelor care permite backup direct pe Synology C2. Suportul pentru Windows și Windows Server, Linux, macOS, hipervizoare VMware sau Hyper-V, precum și platformele populare SaaS vor asigura suport complet pentru majoritatea mediilor IT. Capacitatea de stocare poate fi scalată pentru o rentabilitate maximă, iar abonații se vor bucura de o flexibilitate foarte bună pentru plata serviciului.

Informații suplimentare vor fi anunțate în 2021.

Disponibilitate

DSM 7.0 va fi disponibil ca o actualizare gratuită pentru dispozitivele Synology compatibile. Varianta Beta este disponibilă accesând adresa http://sy.to/dsm7beta