Cum era Dracula cu adevărat? Apare un indiciu vechi de 550 de ani despre viața lui Vlad Țepeș

Într-o noapte întunecată și furtunoasă din luna mai 2022, când s-au împlinit exact 125 de ani de la publicarea cărții cu vampiri a lui Bram Stoker, un cuplu de cercetători au studiat cu atenție un document vechi de peste 500 de ani, semnat chiar de Dracula, scrie theguardian.com.

Care este misiunea soților Gleb și Svetlana Zilberstein? Extragerea materialului genetic din scrisorile lui Vlad Țepeș, lăsate acolo de transpirația, amprentele și saliva acestuia.

Cei doi au fost supranumiți „detectivi ai proteinelor”, deși ei preferă să li se spună „chimiștii istorici”, și pot alcătui o imagine nu doar asupra fizinomiei fostului domnitor dar și condițiile de mediu în care trăia.

„A fost o acțiune mistică extragerea moleculelor chiar în ziua în care romanul lui Bram Stoker a fost publicat, în urmă cu 125 de ani. Nu am planificat în mod special această dată. Toată noaptea a plouat, a fulgerat iar câinii au urlat. Era într-adevăr o atmosferă magică. Contele Dracula și-a binecuvântat eliberarea din arhiva românească, povestește Gleb Zilberstein.

Acesta explică felul în care știința ajută la crearea unei imagini asupra stării de sănătate și a condițiilor în care au trăit personalitățile istorice.

"Datoria noastră este să găsim urmele biochimice rămase din momentul în care obiectul a fost creat sau când a fost folosit de o personalitate istorică. Atunci când se găsesc „biomolecule istorice”, începem să le analizăm pentru a determina compoziția moleculară și vârsta acestora. Determinăm în principal proteinele și metaboliții. Aceste molecule sunt mai stabile decât ADN-ul și oferă mai multe informații despre condițiile de mediu, sănătate, stilul de viață, nutriția personalității istorice”, explică Gleb Zilberstein.

Soții Zilberstein s-au născut în Kazahstan iar în ultimii 26 de ani au trăit și au lucrat în Tel Aviv, Israel. Împreună cu profesorul Pier Giorgio Righetti de la Universitatea Politehnică din Milano, ei au dezvoltat analiza biochimică folosită pentru extragerea proteinelor din articolele atinse sau purtate de oameni morți în urmă cu mult timp.

Primul lor experiment a fost manuscrisul original al romanului "Maestrul și Margareta", al scriitorului rus Mikhail. Bulgakov.

„Am găsit urme de morfină și proteine de patologie renală în paginile manuscrisului, dovedind că l-a scris în timp ce se afla sub influența medicamentelor pe care le folosea pentru a-și calma durerea acută la rinichi. După Bulgakov, l-am analizat pe Anton Cehov. Am cercetat cămașa în care a murit și ultima lui scrisoare. Cehov a suferit de tuberculoză și a folosit diverse analgezice, dar a murit în urma unui accident vascular cerebral. După Cehov, am început să investigăm scrisoarea lui George Orwell trimisă autorităților de la Moscova și am găsit urme de tuberculoză, pe care a contractat-o în Spania”, spune Gleb Ziberstein.

Analiza oferă o imagine instantanee a stilului de viață al acelei persoane și a factorilor din mediul înconjurător.

În cazul lui Vlad Dracula, cercetarea include o scrisoare pe care a scris-o locuitorilor din Sibiu, la 4 august 1475, prin care îi anunța că în curând își va stabili reședința în orașul lor.

„Prin analiza noastră, ne așteptăm să alcătuim un portret molecular al lui Vlad Dracula atunci când a scris sau a semnat aceste scrisori, adică starea lui de sănătate, ce a mâncat și cum era atmosfera în jurul lui”, spune cercetătorul.