Alertă în Hawaii, după aproape 40 de ani. Ce se întâmplă cu cel mai mare vulcan din lume

"Pentru moment, fluxurile de lavă se limitează la nivelul caldeirei şi nu ameninţă comunităţile de pe pantele vulcanului", a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Autoritățile locale au ridicat nivelul de alertă.

Experți ai Observatorului Vulcanologic din Hawaii vor merge în zonă pentru monitorizarea situației și analizarea riscurilor față de populație.

Erupția acestuia a început duminică seara, la ora locală 23.30, când a început să curgă lava pe scoarța care formează fundul caldeirei. Deocamadată acestea nu reprezintă o amenințare pentru comunitățile care trăiesc pe pantele vulcanilor dar autoritățile le-a transmis să se pregătească pentru o eventuală evacuare a zonei.



Vânturile locale pot împinge gazele şi cenuşa spre baza vulcanului.

"În baza evenimentelor din trecut, primele faze ale erupţiei vulcanului Mauna Loa pot fi foarte dinamice, iar localizarea şi deplasarea fluxurilor de lavă se pot schimba foarte rapid. Dacă erupţia va rămâne în Mokuaweoweo, fluxurile de lavă vor fi cel mai probabil închise între pereţii caldeirei. Totuşi, dacă puţurile de erupţie vor migra în afara acelor pereţi, fluxurile de lavă ar putea să se mute foarte repede pe pantele vulcanului", a avertizat USGS.

În ultimele ore au avut loc 12 seisme de magnitudini cuprinse între 2,5 și 4,2 grade Celsius.

Vulcanul Mauna Loa este considerat cel mai mare din lume în privința întinderii, ocupând peste 50% din suprafața Big Island, una dintre cele cinci insule ale statului american Hawaii, și are o altitudine de 4.169 de metri. Erupțiile sale sunt în negenral non-violente. Ultima sa erupție a ținut circa trei săptămâni între 24 martie - 15 aprilie 1984, când lava s-a întins până la circa 5 km de orașul Hilo. Au fost distruse mai multe sate.

Volumul său este de circa 75.000 km3, iar vârful are 37 de metri. Numele Mauna Loa înseamnă muntele lung. Acesta erupe de circa 700.000 de ani și a depășit nivelul mării în urmă cu 400.000 de ani.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST.



Webcams for the volcano can be found at https://t.co/Vb49rS11OH. pic.twitter.com/BDNWWT3kjH