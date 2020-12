NASA sărbătorește 20 de ani pe Stația Spațială Internațională

NASA sărbătorește 20 de ani de prezență umană continuă pe Stația Spațială Internațională (SSI), ocazie cu care a publicat 20 de fotografii cu Terra, realizate în spațiu. SSI funcţionează după Ora Greenwich (GMT), astfel încât astronauţii vor trece în noul an la ora 2.00, ora României.

În urmă cu două decenii, când a intrat în funcţiune SSI, a fost aleasă ora după care se orientează astronauţii. NASA şi partenerii au ales Ora Greenwich, numită după observatorul aflat în apropiere de Londra.

În 2019 astronauții au sărbătorit de mai multe ori. „Cu toţii venim din ţări diferite şi ce şansă mai bună să avem să sărbătorim de mai multe ori ? Am sărbătorit prima dată Anul Nou după ora Moscovei, am cântat şi am sărbătorit cum am putut”, a spus unul dintre aceștia.

Acum există un echipaj internaţional cu 6 membri care trăiesc şi muncesc la 420 de kilometri de Pământ.

NASA a dezvăluit acum statistici interesante despre Staţia Spaţială:

Staţia Spaţială călătoreşte cu 28.800 km/h

Staţia Spaţială orbitează Terra la fiecare 90 de minute

Staţia Spaţială are o lungime de 108 metri

Staţia Spaţială cântăreşte 419.724 de kilograme

Staţia Spaţială e localizată la 420 km de Terra

290 de astronauţi din 19 ţări au vizitat SSI.

