Oamenii de ştiinţă au descoperit cea mai mare cometă!

Calculele au fost făcute în mai mulți ani și au arătat că obiectul spațial are diametrul de 137 de kilometri, adică distanţa dintre Londra și Birmingham.

Cometa este de peste zece ori mai mare decât dimensiunea meteoritului despre care se crede că a dus la dispariția dinozaurilor în urmă cu 65 de milioane de ani.

„Am confirmat estimarea. Este cea mai mare cometă din Norul Oort descoperită vreodată", a declarat, pentru New Scientist, Emmanuel Lellouch de la Observatorul din Paris.

Lellouch şi echipa sa au descoperit adevărata dimensiune a cometei folosind Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) din Chile, care a examinat radiaţiile create de cometă.



Potrivit NASA, Norul Oort este cea mai îndepărtată regiune a sistemului solar. Acesta este descris ca fiind o „bulă mare, cu pereţi groşi, formată din bucăţi de gheaţă şi resturi spaţiale". Unele dintre aceste bucăţi sunt de mărimea unor munţi şi chiar mai mari şi ar putea exista trilioane de elemente.



Cometa este de două ori mai mare decât corpul ceresc Hale-Bopp care a fost descoperit în 1995 de doi astronomi amatori, Alan Hale din New Mexico şi Thomas Bopp din Arizona.



Hale a declarat pentru revista Time în 1997: „De îndată ce m-am uitat am văzut un obiect neclar în apropiere. A fost ciudat, pentru că mă uitasem la M70 cu câteva săptămâni mai devreme şi obiectul nu fusese acolo."



Cometa a fost vizibilă cu ochiul liber timp de aproximativ 18 luni, făcând deliciul observatorilor de stele în anii 1990.



Un alt obiect spaţial cunoscut sub numele de 95P/Chiron, care orbitează între Saturn şi Uranus, este mai mare, având 209 kilometri, dar oamenii de ştiinţă nu pot decide dacă este o cometă sau o planetă mică.

