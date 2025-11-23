Oamenii de știință confirmă existența „mini-lunilor” care însoțesc periodic Pământul

O nouă analiză astronomică arată că Pământul are în mod constant companie în spațiu.

Pe lângă Luna permanentă, planeta noastră atrage periodic mici corpuri cerești, de obicei de câțiva metri în diametru, care devin sateliți temporari.

Aceste „mini-luni” sunt capturate pentru perioade care pot varia de la câțiva ani până la câteva secole, înainte de a-și relua traiectoria în jurul Soarelui.

Kat Volk, specialist în științe planetare la Planetary Science Institute din Arizona, spune că aceste obiecte oferă o șansă rară de a studia dinamica orbitală și istoria timpurie a sistemului solar.

Ea explică că astfel de asteroizi din interiorul sistemului solar au perioade orbitale mult mai scurte decât obiectele aflate la distanțe mari, ceea ce le face deosebit de interesante pentru cercetare.

Originea lor rămâne însă un mister.

Astronomii cred că pot fi asteroizi apropiați de Pământ deviați de gravitația lui Jupiter, fragmente aruncate în spațiu în urma unor vechi impacturi cu Luna sau resturi rămase din formarea timpurie a sistemului solar.

Studiul se concentrează pe cvasi-luna Kamo’oalewa, al cărei spectru arată o compoziție similară cu roca lunară, ceea ce o diferențiază de majoritatea asteroizilor.

Pentru a-i determina originea, China pregătește pentru vara viitoare o misiune de prelevare de probe care va ajunge pe acest obiect și le va aduce pe Pământ, potrivit Geo News.

Cercetătorii speră că analizele viitoare vor clarifica dacă aceste mini-luni au o origine comună sau provin din surse diferite.

O dovadă că spațiul din jurul Pământului este mult mai dinamic decât se credea.

(sursa: Mediafax)