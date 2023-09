După Lună, indienii ţintesc spre Soare: prima sondă solară a fost lansată astăzi

Prima sondă solară a Indiei are ca scop studierea vânturilor solare, care pot provoca perturbări pe Pământ, observate în mod obişnuit sub forma aurorelor.

Numită după cuvântul hindi pentru soare, Aditya-L1 a fost lansată la ora 08:50 ( ora României).

Nava spaţială Aditya-L1 este proiectată să călătorească aproximativ 1,5 milioane de km în decurs de patru luni până la un fel de parcare în spaţiu, unde obiectele tind să rămână pe loc datorită echilibrului forţelor gravitaţionale, reducând astfel consumul de combustibil pentru nava spaţială.

Aceste poziţii se numesc puncte Lagrange, după numele matematicianului italo-francez Joseph-Louis Lagrange.

