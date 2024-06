Apple devine primul brand din lume evaluat la un trilion de dolari (

Clasamentul BrandZ din acest an subliniază rezistenţa mărcilor de top, valoarea totală a brandurilor globale din Top 100 revenind pe o creştere de 20%, ajungând la 8.300 miliarde de dolari, aproape de maximumul de 8.700 de miliarde de dolari atins în 2022, conform unui comunicat remis AGERPRES.



De la lansarea BrandZ din 2006, valoarea cumulată a brandurilor globale din Top 100 a crescut cu 474%. Pragul pentru ca o marcă să poată intra în Top 100 a crescut cu 354%, de la 4 miliarde de dolari, până la 19 miliarde de dolari în prezent.



Deţinând prima poziţie pentru al treilea an consecutiv, Apple le are alături, în fruntea clasamentului, pe Google, Microsoft şi Amazon, grupul reflectând locul extrem de important pe care îl are tehnologia în viaţa de zi cu zi.



McDonald's îşi păstrează, de asemenea, poziţia în top cinci, succesul său fiind susţinut de inovaţia continuă, inclusiv prin utilizarea inteligenţei artificiale (AI) pentru meniurile dinamice proiectate pe panouri digitale şi pentru predicţia comenzilor, demonstrând modul în care mărcile din sectoarele din afara tehnologiei explorează, de asemenea, inteligenţa artificială pentru a stimula creşterea.



Ilustrând puterea pe care o arată deja AI-ul în viaţa de zi cu zi, NVIDIA urcă 18 locuri până pe locul 6 în clasamentul din 2024, cu o creştere a valorii mărcii de 178%. Facebook revine în Top 10 după o absenţă de un an, în timp ce Oracle intră în Top 10 pentru prima dată.



"Cu evaluarea mărcii sale la un trilion de dolari, Apple s-a dovedit rezistent la provocările existente în piaţă, brandul având puterea să justifice preţurile sale premium şi dovedind că mărcile care sunt diferite în mod semnificativ şi care le vin uşor în minte consumatorilor (Meaningful, Different, Salient), reuşesc să facă faţă mai bine perturbărilor economice globale. Raportul nostru de anul acesta arată că mărcile puternice continuă să prospere în ciuda incertitudinii economice globale. Vedem, în analiza din acest an, că brandurile care investesc în AI înregistrează câştiguri remarcabile, culegând roadele unei experienţe mai bune pe care o oferă clienţilor", a declarat Martin Guerrieria, coordonatorul Kantar BrandZ, în comunicat.