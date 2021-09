Apple lansează iPhone13. Care sunt cele mai noi produse ale gigantului american

Gigantul american Apple Inc a lansat, marţi, nole sale produse, iPhone 13 noul iPad mini și Apple Watch. Acestea sunt conectate de rețelele 5G, au cipuri mai rapide şi camere mai performante, scrie Reuters. Vestea bună este că prețurile acestora nu sunt mai mari. Toate vor fi dsponibile din 24 septembrie.

iPhone 13

Are un ecran mai bun, o autonomie mai mare a baateriei, un nou cip, numit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează.

Este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai mare datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G.

Prețul de pornire este 699 de dolari iar companiile de telefonie au oferte pentru consumatorii care își înlocuiesc modelele vechi. IPhone-ul 13Pro costă de la 999 de dolari, iar Pro Max de la 1.099 de dolari.

Apple Watch

Ceasurile Apple Watch au un ecran mai mare, se încarcă mai repede și costă de la 399 de dolari.

Vânzările acestora se ridică la 20,6 miliarde de dolari.

iPad Mini

Are un nou design, o nouă cameră pentru școală și cursuri online și conectivitate 5G. Modelul de bază are un preț de pornire este de 329 de dolari, iar Pad Mini costă de la 499 de dolari.

Produsele Apple lansate în această toamnă nu revoluționează piața dar au îmbunătățiri pentru a suscita interesul cumpărătorilor.