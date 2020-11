Atenție! Cele mai simple parole pot fi sparte în doar o secundă

NordPass a publicat noul top al celor mai slabe parole, iar cea mai slabă este, pentru al treilea an consecutiv, „123456”. Specialiștii atrag atenția că cele mai simple parole pot fi sparte în doar o...

Nivelul de trai de care ne bucuram in momentul de fata se datoreaza intr-o mare masura si dezvoltarii tehnologiei. In ultimi ani tehnologia s-a dezvoltat foarte mult, aceasta dezvoltare realizandu-se si in momentul de fa...