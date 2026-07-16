Cele mai bune laptopuri, 2026. Cum alegi modelul potrivit, în funcție de nevoile tale?

Specialiștii recomandă ca decizia să fie luată în funcție de nevoile utilizatorului. unui student îi trebuie un dispozitiv diferit, comparativ cu un creator de conținut, un profesionist care lucrează de acasă sau un pasionat de jocuri.

MacBook Air M4, cea mai bună alegere

Apple MacBook Air M4 rămâne unul dintre cele mai apreciate laptopuri ale anului. Noul procesor M4 oferă un plus de performanță atât pentru activitățile de zi cu zi, cât și pentru editarea foto sau video, iar autonomia bateriei permite utilizarea timp de o zi întreagă fără încărcare.

Laptopul păstrează designul subțire și ușor caracteristic gamei Air, fiind disponibil în variante de 13 și 15 inci. În plus, noua cameră FaceTime beneficiază de funcția Center Stage, care menține utilizatorul în centrul imaginii în timpul apelurilor video.

Acer Chromebook Plus 514, potrivitt pentru utilizarea zilnică

Pentru cei care caută un laptop la un preț redus, Acer Chromebook Plus 514 este una dintre cele mai atractive opțiuni.

Modelul rulează sistemul de operare ChromeOS și este destinat în special navigării pe internet, streamingului și editării documentelor. Autonomia de aproximativ 12 ore îl transformă într-o alegere potrivită pentru elevi, studenți și utilizatorii care folosesc în principal serviciile Google.

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Dell XPS 14, una dintre cele mai bune opțiuni cu Windows

În categoria laptopurilor premium cu Windows, Dell XPS 14 se remarcă prin construcția din aluminiu, performanțele solide și autonomia ridicată.

Echipat cu procesoare Intel Core Ultra și minimum 16 GB RAM, modelul este recomandat celor care lucrează frecvent cu documente complexe, apeluri video și multitasking.

Singurul compromis îl reprezintă numărul redus de porturi, fiind necesar un adaptor pentru anumite accesorii.

MacBook Pro M5, performanță maximă

Pentru editare video, programare sau alte activități solicitante, Apple propune MacBook Pro cu procesor M5.

Laptopul oferă un ecran Liquid Retina XDR, autonomie de până la 24 de ore și putere suficientă pentru aplicațiile bazate pe inteligență artificială. Prețul este însă considerabil mai mare decât în cazul gamei MacBook Air.

Microsoft Surface și Lenovo Yoga, autonomie mare

Microsoft Surface Laptop și Lenovo Yoga Slim 7X sunt recomandate celor care pun accent pe mobilitate și autonomie.

Ambele folosesc procesoare Snapdragon, oferind peste 12 ore de utilizare și un design foarte subțire. Totuși, anumite aplicații și jocuri nu sunt încă optimizate pentru această platformă, ceea ce poate reprezenta un dezavantaj pentru utilizatorii avansați.

ThinkPad X9 Aura, productivitate

Lenovo ThinkPad X9 Aura schimbă imaginea clasică a seriei ThinkPad și vine cu un design modern, o tastatură apreciată și un ecran OLED.

Laptopul este destinat în special profesioniștilor care călătoresc frecvent și au nevoie de un dispozitiv ușor, dar suficient de puternic pentru activitățile zilnice.

Lenovo Legion Pro 7, alegerea gamerilor

Pentru pasionații de jocuri, Lenovo Legion Pro 7 rămâne unul dintre cele mai performante laptopuri disponibile.

Configurația cu procesor Intel Core i9 și placă video NVIDIA RTX 4080 permite rularea celor mai noi titluri la setări maxime, însă greutatea de aproape trei kilograme și prețul ridicat îl recomandă exclusiv utilizatorilor care au nevoie de un sistem de gaming performant.

Acer Swift X 14, destinat creatorilor de conținut

Editorii foto și video sau designerii pot lua în calcul Acer Swift X 14.

Laptopul combină un procesor Intel Core Ultra cu o placă video NVIDIA GeForce RTX și oferă suficientă putere pentru editare video 4K și aplicații de grafică, păstrând în același timp un format relativ compact.

Surface Pro 11, laptop și tabletă în același dispozitiv

Microsoft Surface Pro 11 completează lista datorită versatilității sale.

Dispozitivul poate fi folosit atât ca laptop, cât și ca tabletă, fiind potrivit pentru utilizatorii care iau notițe, desenează sau călătoresc frecvent. Ecranul OLED de 13 inci și autonomia generoasă îl transformă într-o alternativă interesantă pentru cei care își doresc un dispozitiv 2 în 1.

Cum alegi laptopul potrivit

Experții spun că nu există un laptop perfect pentru toată lumea. Alegerea depinde în primul rând de modul în care va fi folosit dispozitivul.

Pentru activitățile de zi cu zi și productivitate, MacBook Air M4 și Dell XPS 14 sunt printre cele mai echilibrate opțiuni. Cei cu un buget redus pot opta pentru Acer Chromebook Plus 514, în timp ce profesioniștii din domeniul creativ sau gamerii vor obține rezultate mai bune cu modele dedicate, precum MacBook Pro M5, Acer Swift X 14 sau Lenovo Legion Pro 7, notează independent.uk.