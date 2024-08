Codul secret iPhone care îți blochează telefonul. Este format din 4 caractere

O problemă iOS legată de un cod simplu, de doar 4 caractere, poate bloca iPhone-ul. Un expert în securitate de la Mastodon a descoperit această problemă pe telefoanele create de Apple. Potrivit acestuia, dacă scrii acest cod în Spotlight Search sau App Library, telefonul tău va fi blocat, scrie 9to5Mac.

Expertul susține însă că aceasta nu este o problemă de securitate și nici nu ar putea fi exploatată de hackeri.

Se pare că acesta funcționează și dacă scrii doar caracterele “”, urmate de alte 2 caractere. Când introduci acest cod, telefonul se blochează și repornește în scurt timp.

Experții susțin că „nu există dovezi, în acest moment, care să sugereze că oricine altcineva în afară de proprietarul iPhone-ului poate să introducă manual caracterele care pot activa această blocare”.

Citiți și Atenție la aplicațiile de pe telefon. Unui sucevean i s-au sustras 43.000 de euro din cont

Cu cea mai recentă versiune iOS 17, introducerea acestui cod duce la blocarea Springboard (interfața principală iPhone) și la un restart automat al dispozitivului.

Pe iOS 18 și iOS 18.1, introducerea codului blochează temporar Spotlight Search, dar Springboard încă funcționează.

Problema ese activată doar atunci când introduci codul secret iPhone în Spotlight Search direct din Home Screen sau din bara de căutare App Library.

Nu este prima dată când un astfel de cod afectează dispozitivele iPhone. Cel mai cunoscut este Effective Power. În 2015, acesta a dus la blocarea Messages și repornirea iPhone-urilor atunci când era primi un mesaj specific. Era o problemă importantă deoarece oricine putea trimite acest mesaj altui utilizator, care ducea la blocarea telefonului. Există, însă, și alte coduri secrete pe care unii utilizatori abia așteaptă să le primească în mesaje. Cum este codul 1437.

Ce înseamnă codul 1437

Codul 1437 este pentru o propoziție specifică. Potrivit Cyber Definitions, numărul se traduce cu „Eu te voi iubi întotdeauna” (I love you forever). Explicația pentru acest cod e simplă.

Citiți și Numărul incidentelor de securitate în rețelele de telefonie și internet mobil a crescut

1437 e format din cifre care reprezintă numărul de litere din fiecare cuvânt, în limba engleză. Astfel, semnificația secretă a codului 1437 se traduce prin 1 = I (o singură literă, trad. eu), 4 = love (4 litere, trad. iubesc/voi iubi), 3 = you (3 litere, trad. tu/pe tine/te) și 7 = forever (7 litere, trad. întotdeauna/pentru totdeauna).

Codul este folosit frecvent în forumuri sau în mesaje, în locul unei declarații de dragoste. De multe ori, apare la finalul frazelor sau paragrafelor. Poate fi scris mult mai repede decât fraza completă. Spre deosebire de acesta, codul secret iPhone duce la blocarea dispozitivului și poate fi folosit doar de proprietarul telefonului.

Codul este folosit și de adolescenți, dar și de adulți. Există numeroase alte coduri similare cu acesta. Printre ele se numără 143 (I love you) și 637 (always and forever), potrivit spynews.ro.