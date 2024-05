iPhone furat sau pierdut? Îl poti recupera foarte usor

Atunci când vine vorba de smartphone-ul pierdut, există mai multe soluții prin care acesta poate fi găsit. Lucrurile devin mai complicate atunci când dispozitivul e închis, dar Apple oferă o opțiune și pentru această situație, scrie useit.ro

Apple oferă 2 funcții Find My, ce te pot ajuta să îți găsești telefonul pierdut. Aplicația Find My e metoda principală prin care poți găsi dispozitive Apple pierdute. Această aplicație folosește Bluetooth pentru a găsi telefoanele Apple din noile generații și alte dispozitive care sunt conectate la aceeași rețea.

Atunci când vine vorba de cum găsești iPhone-ul pierdut, cu aplicația Find My, trebuie să ai deja 2 servicii pornite în setări.

Pentru a face acest lucru, trebuie să urmezi câțiva pași. Accesează Settings > Your Username > Find My > Find My iPhone. De aici, poți porni și Find My iPhone, dar și Find My Network.

Atunci când îți lipsește telefonul, poți folosi orice browser sau un alt iPhone pentru a folosi aplicația Find My. În aceasta, trebuie să introduci username-ul și parola, pentru a intra în contul iCloud.com.

Pe acest cont, vei vedea dispozitivele înregistrate, pe o hartă standard, de satelit. Dacă iPhone-ul nu e primul dispozitiv pe listă, poți căuta în meniu smartphone-ul. De aici, o să apară o hartă, ce va arăta locația fizică a dispozitivului.

Dacă folosești iCloud pe un alt dispozitiv Apple (Apple Watch, iPad etc), poți folosi și opțiunea Find Devices, din aplicația Find My. Cu ajutorul acesteia, iPhone-ul pierdut va scoate un zgomot, al cărui volum va crește treptat. Dacă te gândești cum găsești iPhone-ul pierdut, această opțiune te poate ajuta.

Dacă telefonul tău e pe modul de vibrație, va și vibra. Dacă telefonul tău e conectat la WiFi sau la o rețea de date mobile, vei putea auzi telefon, dacă se află în apropierea ta.

Cum localizăm smartphone-ul Apple dacă e închis

Opțiunea de rețea Find My permite telefonului să trimită semnale Bluetooth criptate end-to-end. Dacă alte dispozitive Apple conectate la Internet se află în apropiere, vor capta anonim aceste semnale. După aceea, le vor trimite în aplicația Find My, cu locația aproximativă a dispozitivului tău.

În plus, există metode prin care poți găsi smartphone-ul Apple, chiat dacă e închis. Cu actualizarea iOS 15, modelele începând cu iPhone 11 vor transmite locația, chiar dacă sunt închise. Acest lucru e posibil dacă ai activat Find My Network în setări. Dacă te gândești cum găsești iPhone-ul pierdut, chiar dacă e închis, acesta e cel mai util truc.

Pentru a te asigura că această opțiune e disponibilă, trebuie să activezi passcode și FaceID. După aceea, activează Find My iPhone și Find My Network. Atunci când sunt activate, telefonul tău va putea fi găsit prin rețeaua Bluetooth, chiar dacă e închis sau nu mai are baterie.

Pentru modele mai vechi de iPhone, găsirea lor e mai dificilă, dacă sunt închise. Utilizatorii pot urma pașii de sus și Find My iPhone va arăta ultima locație în care telefonul a fost deschis. Există și opțiunea Notify me when discovered. Cu aceasta, telefonul te va anunța care e locația atunci când va fi pornit.