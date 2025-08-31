Platformele online care au marcat începutul internetului. Tinerii nu au auzit de ele

Potrivit unui articol din Daily Mail, citat de useit.ro., multe dintre aceste platforme au dispărut sau și-au pierdut importanța în ultimele decenii, doar câteva reușind să rămână relevante, exemplul cel mai notabil fiind Google.

LimeWire – pionierul pirateriei muzicale

LimeWire, lansat în anul 2000 de Mark Gorton, a fost un serviciu extrem de popular pentru încărcarea și descărcarea gratuită de muzică. Platforma a făcut parte din primul val de piraterie online, atrăgând milioane de utilizatori, deși pericolul virușilor și malware-ului era foarte ridicat: un studiu realizat pe 123 de fișiere descărcate aleatoriu a arătat că aproape 30% conțineau malware. În 2010, site-ul a fost închis ca urmare a criticilor venite din partea industriei muzicale.

MSN Messenger – regele comunicării online

La începutul anilor 2000, MSN Messenger era serviciul preferat pentru mesagerie instant, inclusiv în România. Dezvoltat de Microsoft, platforma permitea conversații prin text, audio și video, fără reclame sau conținut sponsorizat, într-o interfață simplă și ușor de utilizat. În 2009, avea peste 330 de milioane de utilizatori activi lunar. Cu toate acestea, odată cu apariția unor rivali precum WhatsApp sau iMessage, popularitatea MSN Messenger a scăzut, iar serviciul a fost închis definitiv în 2014.

Habbo Hotel – socializarea în lumea virtuală pixelată

Lansată în anul 2000 de compania finlandeză Sulake, platforma Habbo Hotel a oferit o lume virtuală unică, cu design pixel-art, în care utilizatorii își puteau crea avataruri personalizate, decorau camere virtuale și interacționau în timp real cu alți jucători. Cu o popularitate considerabilă în anii 2000, Habbo Hotel încă există și astăzi, păstrând o comunitate de fani nostalgici.

MySpace – înaintea Facebook

Înainte ca Facebook să devină liderul rețelelor de socializare, MySpace a fost platforma dominantă, lansată în 2003. Utilizatorii își personalizau extensiv paginile, publicau fotografii, jurnale și chiar adăugau muzică. De asemenea, puteau crea un clasament al „celor mai buni 8 prieteni”. În 2005, fondatorul Tom Anderson a vândut MySpace către News Corp pentru 580 de milioane de dolari, însă șase ani mai târziu site-ul a fost revândut pentru doar 35 de milioane de dolari. Proprietarul News Corp, Rupert Murdoch, a catalogat achiziția ca fiind „o mare greșeală”.