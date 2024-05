Unul dintre cele mai vândute telefoane mobile din istorie revine pe piață după un sfert de secol

HMD a lansat mai multe telefoane Nokia vechi, actualizate cu funcții și grafică moderne. Se pare că firma va relansa în curând unul dintre cele mai cunoscute modele Nokia.

Nokia 3210 a apărut în 1999 și a devenit unul dintre cele mai bine vândute telefoane din lume, potrivit Techradar.

HMD a scris recent pe X că va lansa un model Nokia vechi dar modernizat. Giganti, magazin din Finlanda, a confirmat că este vorba de 3210.

HMD relansează Nokia 3210 în culori mai aprinse decât nuanța de gri clasică. Modelul are dată de lansare în luna mai și un design diferit față de cel clasic.

Butoanele tastaturii au un aspect similar însă are elemente de design împrumutate de la Nokia 3310, lansat la începutul anilor 2000.

Telefonul va fi disponibil în nuanțe de turcoaz și galben și dispune și de unele funcții moderne.

Noul Nokia 3210 are un ecran color QVGA de 2.4 inchi. Modelul clasic avea un ecran monocromatic de 1.5 inchi. Modelul nou are și o cameră de 2 MP pe spate, care poate surprinde video-uri de 720p.

De asemenea, telefonul se poate conecta 4G Modelul original dar și alte telefoane Nokia aveau baterii foarte rezistente. Nou Nokia 3210 va dispune de o baterie 1.450 mAh, care rezistă câteva zile.

HMD a confirmat că noul telefon va avea și jocul clasic Snake. Potrivit informațiilor Giganti, noul Nokia 3210 se va vinde pentru 89 de euro.

Pe 18 martie 2024, telefonul a împlinit 25 de ani de la lansare. În 1999, Nokia a vândut 160 de milioane de exemplare pentru modelul 3210. Telefonul putea trimite și primi mesaje, realiza apeluri, avea jocul Snake și rezista săptămâni întregi cu o singură încărcare.

A fost unul dintre primele telefoane mobile care nu avea antenă. Design-ul a fost inspirat de ceasurile Casio G-Shock și Sony Walkman, potrivit useit.ro.

Something iconic is coming out of the box! #Nokia3210https://t.co/8yzdrbxv0M pic.twitter.com/LgOfVN8ei4