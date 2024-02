Tehnologia AI, folosită pentru a recrea vocile copiilor morți în incidente armate din SUA

The Shotline a fost creat de grupurile de campanie pentru controlul armelor March For Our Lives și Change The Ref și le permite oamenilor să trimită membrilor Congresului vocile victimelor. Vocile sunt generate de inteligență artificială.

Campania a fost lansată miercuri, la cea de-a șasea aniversare a atacului din școala Parkland, Florida, în care 17 persoane au fost ucise. Părinții uneia dintre victime au lansat campania. Numeroși părinți din întreaga țară s-au alăturat campaniei.

„Sunt elev în clasa a patra la Robb Elementary School din Uvalde, Texas. Sau cel puțin eram, când un bărbat cu un AR-15 a intrat în școala mea și a ucis 18 colegi de clasă, doi profesori și pe mine. Asta a fost acum aproape doi ani. Nimic nu s-a schimbat. S-au întâmplat și mai multe împușcături. De aceea, familia mea mi-a recreat vocea folosind inteligența artificială pentru a vă suna astăzi și a cere schimbarea. Veți primi și mai multe apeluri de la alții ca mine", este unul dintre mesajele trimise în cadrul campaniei.

Potrivit site-ului The Shotline, mai mult de 34.000 de mesaje au fost transmise membrilor Congresului.

