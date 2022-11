Adrian Câciu, despre controalele ANAF în agricultură: Am cerut ca cei care îşi plătesc taxele la zi să nu fie controlaţi

Aflat la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, Adrian Câciu a intervenit telefonic în cadrul conferinţei România Inteligentă, explicând că domeniul agricol are parte de o finanţare constantă şi ridicată.

"Noi suntem totuşi într-o echipă în care am mai lucrat şi am introdus finanţare masivă în agricultură şi în 2017-2019 şi am reluat acest proces începând cu acest an. Din punctul meu de vedere, Ministerul de Finanţe nu trebuie să fie o problemă în găsirea surselor de finanţare pentru obiectivele României, ci o soluţie. Drept pentru care anul acesta bugetul pentru Ministerul Agriculturii este unul ridicat, 23 miliarde de lei.", a precizat ministrul Finanţelor.

În ceea ce priveşte relaţia agricultorilor cu ANAF, Adrian Câciu spune că se lucrează la parametrii de îmbunătăţire a acesteia.

"Ar trebui spus, totuşi, că partea de agriultură şi industrie alimentară beneficiază de sprijin din partea statului, din perspectivă fiscală. Pe de o parte avem facilităţile la salariaţi, iar pe de altă parte avem o serie de facilităţi la producătorul agricol.

Evident, inerţia unor instituţii, conduita unor inspectori lasă o imagine care nu le face bine. Ceea ce am cerut este ca cei care îşi plătesc taxele la zi să nu fie controlaţi. ANAF-ul are toată evidenţa celor care plătesc şi nu văd de ce ar trebui să îi reverifice tot pe aceiaşi care sunt bun-platnici şi care încearcă să menţină şi afacerea şi locurile de muncă, şi să plătească şi taxe", a mai spus Câciu.