Adrian Tănase, director general BVB: „Ar trebui să investim toți, mai ales de la o anumită vârstă, și nu o facem, deși accesul la bursă este foarte ușor”

"Preconizăm că Hidroelectrica va intra pe 12 iulie la tranzacționare și va fi o foarte mare lichiditate în prima zi. Nu știm și nici nu am voie să vă spun predicții de preț, nici măcar despre companie, dacă este sau nu bună investiția.

Tot ce pot să zic este că e bine să investim în acțiuni și în obligațiuni. Noi, ca români, nu prea investim în acțiuni și obligațiuni, ne ținem banii în alte plasamente, pe care le înțelegem greșit, depozite bancare, real estate, însă din cauza faptului că nu avem o înțelegere foarte profundă despre valorile mobiliare, nu investim. Și ar trebui să investim cam toți, mai ales de la o anumită vârstă, și nu o facem. Încercăm să promovăm această participare a românilor în piața de capital să fie mult mai intensă.

Deschiderea contului la BVB se poate face online

Este foarte ușor ca un român să investească la BVB. Trebuie să-și deschidă un cont, pentru că nu tranzacțiile pe bursă nu se fac cu bursa, se fac cu intermediar, printr-un brocker. Sunt brockeri autorizați de ASF, toată piața este reglementată și autorizată. Trebuie să-și deschidă un cont pe site-ul nostru www.bvb.ro, chiar și acum avem o campanie - Deschide-ți cont de tranzacționare, vedeți acolo toți borckerii prin care se pot deschide conturi. Sunt și bănci care acționează ca brockeri dar avem și brokeri independenți. Brockerii au acum soluții online de deschidere de cont, de tranzacționare. Încercăm ca acest exercițiu de investiții pe piața de capital să fie mai facil.

Profitul este reținut la sursă

Am mai obținut recent, de la 1 ianuarie 2023, procedurile fiscale pentru că atunci când investești pe bursă faci profit și trebuie să plătești taxe. Sunt foarte mulți români care nu știu să completeze aceste declarații unice pentru că veniturile lor sunt doar din salarii, unde sunt reținute la sursă. Și am obținut ca și aceste taxe să fie reținute la sursă. Pentru deținerile peste 1 an, impozitul pe profit este de 1% iar dacă deținerea este sub un an impozitul este de 3%, și este reținut la sursă de către brocker sau asset manager. Nu este nimic complicat. Vrem să facem accesul cât mai facil la bursă, să avem cât mai mulți români investitori la bursă.

Investiții la bursă versus depozite bancare

Dacă vrei performanța pieței nu trebuie să petreci prea mult timp, investești bani în fiecare lună într-un portofoliu diversificat și, pe termen lung, zeci de ani, acel portofoliu se va dezvolta spectaculos. Noi am făcut simulări, ce înseamnă investești într-un indice bursier și ce înseamnă să-ți ții banii la bancă, și se crează un gap, în 10-20 de ani, foarte mare. Bursa are o volatilitate foarte mare pe termen foarte scurt. Dacă nu vrei decât performanța pieței, poți să ai această abordare care este accesibilă oricui care are bani să pună deoparte în fiecare lună. Dacă însă mai mult de la bursă, să fii specialist, să speculezi, să faci performanță mai bună decât a pieței, atunci trebuie să te pregătești, să te ocupi cu asta toată ziua. Îți trebuie instrumente, pe care noi vrem să le lansăm la bursă. Vrem să lansăm instrumente mai complexe. Acum avem și un proiect, pe partea centrală, pe care o să-l autorizăm exact pentru aceste persoane care vor să facă mai mult decât performanța pieței. Deci, depinde ce vrei. Dacă vrei performanța pieței, este accesibilă oricui", explică Adrian Tănase.