Barna Tánczos: Trebuie să facem și tratarea termică a deșeurilor. Capitala a pierdut 300 de milioane de euro

Demnitarul spune că România a mai scăpat de o procedură de infrigement.

"Suntem sub proceduri de infringement. Am mai scăpat de o procedură de infrigement. Aseară a fost o decizie la nivelul Comisiei (Comisia Europeană n.red.), sesizarea Curții de justiție a fost retrasă datorită pașilor care au fost făcuți de guvern, de Ministerul Mediului. O facem pentru că nu vrem să avem o țară murdară, nu vrem să avem gunoaie, deșeuri în fiecare șanț. Și dacă cetățeanul are această exigență de a cere de la autorități rezultate, să nu dea jos geamul și să nu arunce din mașină gunoaiele sau cine face acest lucru n-are dreptul să pretindă ceva de la autorități. Cu siguranță, și primăriile, și firmele de salubritate și ministerul pot avea rezultate mai bune, pot face mai mult și trebuie să facă mai mult. Inclusiv prin campania noastră de conștientizare de conștientizare pe care o derulăm, nu reușim să schimbăm mentalitatea cetățeanului român și nu reușim să educăm întreaga societate, nu avem nicio șansă la realizarea țintelor", explică acesta.

Investiții de 1,2 milioane de euro prin PNRR.

"Mai departe vin investițiile din PNRR, 1,2 milioane de euro în infrastructura de colectare separată, la insulele digitalizate, de colectare separată pe 5 fracții, vin acele centre de aport voluntar unde se duc deșeurile voluminoase, prin AFM vom avea o linie de finanțare pentru stații de compostare. Deci trebuie să facem investiții și să recuperăm timpul pierdut și să rezolvăm această problemă a devierii de la o abordare rațională în ultimii 10-15 ani, care a exclus din schemă complet valorificarea termică. Peste tot în Europa există valorificare termică, cogenerarea, la acele categorii de deșeuri care nu pot fi reciclate", spune Barna Tánczos.

România trebuie să facă și valorificarea termică a deșeurilor.

"Cine se ocupă de recilcare vrea mai multă materie primă, mai curată, mai bine pregătită pentru reciclare dar orice efort am face, și în toată Europa așa este, există o componentă de valorificare termică. Nu vor fi gazați cetăețnii. Deci trebuie să existe și o aplecare către această soluție. Sunt tehnologii noi, moderne. Am fost la Viena pentru a vizita această centrală de valorificare termică, sau de tratare termică a deșeurilor. O tehnologie unde cuiburile de păsări erau sus, în coșul de fum. Există și în Elveția.

Trebuie să implementăm și asemenea soluții. Singura problemă este că, astăzi, pentru valorificare energetică nu mai avem bani europeni. Ultimul tren a fost pierdut de București. O finanțare de peste 300 de milioane de euro. Care s-a dus, nu se va mai întoarce, și din acest motiv Bucureștiul nu va avea o tehnologie de valorificare energetică a deșeurilor.

Deci tehnologii există. Cu grijă și cu implementare serioasă se pot face inclusiv asemenea centrale. Dar, separarea la colectare, servicii de calitate și comunicare credibilă din partea primăriei și a prestatorului de servicii de salubritate, tehnologii avansate de reciclate. Avem în țară companii care sunt lideri la nivel regional, chiar la nivel european pe anumite sectoare", precizează ministrul.