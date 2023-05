Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: "În fiecare subdomeniu al agriculturii ar trebui să facem un plan, și să ne ținem de el"

Bancherii trebuie să știe să facă o analiză financiară specifică pentru sectorul agricol.

"Lucrez în domeniul de finanțare agricultură de 14 ani ș,i când mergeam pe teren, în urmă cu 10-15 ani, vedeam alți agricultori, tehnologii învechite, oameni ambițioși care își doreau să facă și, în timp, și-au dovedit creativitatea, au investit în tehnologie, și au ajuns la un nivel mult mai bun. Toate aceste lucruri bune care s-au întâmplat în agricultură au fost și datorită băncilor. Mă refer la băncile care au o linie dedicată de agricultură pentru că modalitatea de analiză este specifică.

Nu poți să faci o analiză financiară, așa cum faci la un transportator sau constructor, să faci și la un producător agricol de cultură mare. Încep să aibă venituri doar din momentul când recoltează și vând recolta. Există anumite lucruri specifice și la lapte, la carnea de porc. Lucruri care trebuie înțelese de un bancher. Nu o să știi mai bine agricultură decât un producător agricol dar trebuie să înțelegi care este activitatea și de unde vine plus valoarea.

Și noi am studiat foarte mult. De exemplu, în 2019, cheltuiala cu înființarea medie a unui hectar era între 2000-2500 de lei. În 2022, când gazul s-a dus în sus deja prețul era undeva spre 6000 de lei. Un bancher care știe agricultură, știe că nevoia de capital de lucru trebuia să fie mai mare decât ceea ce exista până atunci. Anul trecut, când am văzut acest preț mare al inpu-urilor, am făcut un calcul cu cât ar trebui vâmndut un litru de lapte de la poarta fermei astfel încât producătorul agricol să aibă profit. Anul trecut, prețul mi-a dat undeva între 1,8-1,9 lei, anul acesta 2,5-2,7 lei", precizează reprezentantul CEC Bank.

Banca trebuie să ajute clienții să se dezvolte pentru a-și putea plăti ratele.

"Prin această linie dedicată încercăm tot timpul să înțelegem unde ar trebui să oferim această consultanță. Ca un client să aibă succes, el are nevoie și de un bancher bun. Iar bancherul, ca să înțeleagă foarte bine trebuie să stea alături de el și orice proiect sustenabil de investiții va fi finanțat de bănci. Adică banca își dorește să dea cât mai multe credite, să îi dezvolte pe clienți astfel încât ei să-și poată plăti ratele.

Anul trecut, în întreg sistemul bancar, agricultura a crescut de la 23,5 miliarde de lei la 28,5 miliarde de lei, deci este o creștere de 5 miliarde. CEC Bank am crescut cu 1,3 miliarde de lei, deci 25% din total. Ca pondere, agricultura este al doilea domeniu finanțat în CEC Bank, undeva la 20%. Deci 1 din 5 clienți este agricultor. Cei mai mulți clienți sunt persoane fizice dar cea mai mare pondere este pe zona de industrie", spune acesta.

Riscul aferent agriculturii este mai mic față de alte domenii.

"În acest moment și băncile au o deschidere mult mai mare către agricultură pentru că, indiferent de perioadă de pandemie, fie că e o perioadă de război, lumea trebuie să mănânce. Și atunci riscul aferent agriculturii pare să fie puțin mai mic. Băncile cred că se vor concentra foarte mult pe agricultură în următoarea perioadă. Avem aceste programe, IMM Invest, Rural Invest și mai sunt și alte programe guvernamentale. Până la 24 de luni nu plătești dobândă și ai garanție de la stat.

Ar trebui un parteneriat public-privat în care să subsegmentăm agricultura. Să plecăm de la cultură mare, care sunt problemele acolo, că sunt de irigații, de depozitare. Apoi la carnea de porc, să vedem cum spaniolii, sau alții, reușesc să producă la un preț mic un produs de calitate. Poate au mai multă subvenție. La fructe, la fel. Fiind bancher, îmi place să fac un bussines plan, pe o perioadă mai lungă și să ne ținem de el. Pe fiecare surbdomeniu al agriculturii să facem un plan care nu se poate îndeplini într-un an, să-l facem pe o perioadă de 5-10 ani și să ne ținem de el", conchide Bogran Alexandrescu.