137 de miliarde de motive pentru a face o asigurare

Desfășurată în cadrul platformei de comunicare România Inteligentă, conferința națională „VIITORUL ASIGURAT - Viața și sănătatea românilor, pe mâini bune” a arătat că, deși acest segment al pieței de asigurări a crescut în ultimii ani, mai sunt multe de făcut pentru a micșora decalajul dintre noi și piața UE. De la îmbunătățirea cadrului legislativ care să includă majorarea de deductibilităților fiscale pentru cei care își fac asigurări de sănătate, la continuarea procesului de educației financiară, în special în rândul copiilor și tinerilor, toate trebui să se regăsească pe lista de priorități ale Guvernului și companiilor de asigurări.

Asigurările de sănătate și de viață aduc liniștea financiară în orice familie. Personalizarea lor în funcție de nevoile fiecăruia face ca accesul la serviciile medicale să fie foarte rapid și de calitate. „(...) Să nu uităm, suntem foarte jos, din păcate, cu nivelul de penetrare a acestor produse, dacă ne gândim la asigurări de viață sau cele de sănătate. Doar o treime din populația României le utilizează, ceea ce sigur pare un pic mai bine, raportat la nivelul absolut alarmant al asigurărilor obligatorii pentru locuințe, dar oricum mult sub nivelul european. Și cred că aici trebuie să demonstrăm că putem să venim cu informația despre beneficii, fiindcă e limpede pentru fiecare dintre noi, o asigurare suplimentară înseamnă acces, de pildă cazul celei de sănătate, la servicii medicale de calitate, la rapiditate în oferirea acestor proceduri medicale. Nu mai stai la cozile de așteptare, nu mai ai, din păcate, în unele cazuri, condițiile din spitalele de stat. De partea cealaltă, atunci când vorbim despre asigurări de viață, ele sunt și un produs financiar, o investiție la care poți apela chiar înainte de a veni sorocul asigurării, ca să zic așa. Sau poate să fie o plasă de siguranță pentru familia ta, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva dincolo de toate”, a precizat în debutul dezbaterilor moderatorul conferinței, Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN.

Alexandru Ciuncan, UNSAR: 32% din populația României este expusă la riscul de excluziune socială

Cât de pregătiți sunt românii pentru viitor și cât de sigur e acesta? A fost întrebarea lansată de Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, în deschiderea dezbaterilor. „Știu că sună pompos, dar poate că de aici ar trebui să pornim în discuție, pentru că știm că populația României este din ce în ce mai vulnerabilă, vedem asta în cifre, în indicatorii macro. Vedem că 32% din populația României este expusă la riscul de excluziune socială, ceea ce în traducere liberă înseamnă că nu avem acces, așa cum este normal, la servicii sociale, educație, sănătate și așa mai departe. Vedem ce speranță de viață avem în România, a crescut față de 1990, era la 70 de ani atunci, acum am ajuns undeva la 75 -76 de ani, vedem ce se întâmplă pe zona de educație, vedem ce se întâmplă pe zona de sănătate, vedem multe locuri unde sunt probleme pe care numai noi putem să le rezolvăm împreună. Și practic de aici vă propun să pornim în această discuție pentru că, da, asigurările sunt parte a soluției, sunt doar o parte a soluției, ar trebui să vedem cum putem să facem, să creștem gradul de reziliență al populației, cum putem să facem să reducem aceste vulnerabilități și, mai pe românește, cum putem să facem ca românii să trăiască mai bine. De aceea vorbim despre bunăstare din ce în ce mai mult. Bunăstare e traducerea, dacă vreți, a termenului wellbeing din engleză. În română îi zicem bunăstare, cred că e important și vom vorbi din ce în ce mai mult despre această bunăstare și cum putem, cu toții - autorități, zona de organizații nonguvernamentale, mass-media - să contribuim la creșterea nivelului de bunăstare a românilor. Și aici sunt multe cifre - am realizat un nou barometru UNSAR - ne-am dus către români și am încercat să înțelegem cum percep ei bunăstarea. Știm că sunt vremuri complicate pentru toți, cu tot ce se întâmplă, mai ales în ultimii ani, dar există speranță și românii își doresc asta: 6 din 10 români se așteaptă ca nivelul lor de bunăstare individuală să crească anul acesta și 2 din 10 se așteaptă ca nivelul de bunăstare să rămână la același nivel. Ne-am uitat și mai departe, ne-am uitat și la factorii care îi pot face să trăiască mai bine, să se simtă mai bine: acces la educație 78%, echilibru emoțional 72% și stare de sănătate 70%. Și atunci, ca asociație reprezentativă a industriei de asigurări și ca o industrie importantă pentru România, am zis, ok, trebuie să facem ceva prin puterile noastre sau cu puterile noastre, să fim un factor de coagulare pentru autorități, organizații, mass-media, specialiști și așa mai departe, ca să putem să schimbăm aceste realități… sunt teme care ne afectează pe toți și care trebuie rezolvate!”, a declarat Alexandru Ciuncan în deschiderea conferinței naționale.

Tiberiu Maier, UNSAR: Deductibilitatea fiscală nu mai este suficientă

Legislația în vigoare prevede că suma de 400 de euro/an/angajat poate fi plătită de angajator pentru a oferi angajaților o asigurare voluntară de sănătate, această sumă fiind cea deductibilă pentru angajator și neimpozabilă în cazul angajatului. Majorarea deductibilității fiscale este necesară pentru a ține pasul cu inflația, au subliniat reprezentanții UNSAR. „De exemplu, în 2023 comparativ cu 2022 vorbim despre o inflație medicală de 20%. „În România, avem în continuare pe la nivelul de 30% salariul minim pe economie din tot numărul de angajați, 5,7 milioane. Este vorba despre o muncă în echipă din partea asigurătorilor, astfel încât să creștem bazinul de utilizatori ai acestei deductibilități. Discutăm despre o limită de 400 de euro, care, în mod evident, pentru cei care deja utilizează acest beneficiu pentru a-și achiziționa asigurare nu mai este suficient. Acest lucru este datorat în primul rând de eroziunea pe care o au alte servicii care au fost incluse în această limită, de exemplu abonamentele la sală, sau abonamente medicale. Pe de altă parte discutăm despre inflația medicală sau creșterea indicelui prețului de consum pentru serviciile medicale. Această limită de 400 de euro a fost acum zece ani, astfel că eficiența ei este acum limitată. Discuții sunt permanente, iar UNSAR va explica autorităților nevoia de a o crește, pentru că acești bani, la finalul zilei, se întorc în sistemul public de sănătate, susținând dezvoltarea sistemului. Efortul este constant din partea noastră, este vorba doar despre un moment oportun, din punct de vedere politic și fiscal, astfel încât să putem poziționa aceste creșteri într-un context economic favorabil pentru țară”, a declarat Tiberiu Cristian Maier, membru board UNSAR.

În acest context, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a ținut să atragă atenția că, în timp, lista serviciilor care pot beneficia de deductibilitatea de 400 de euro s-a îmbogățit și nu mai vorbim strict doar despre decontarea serviciilor medicale, pe ea apărând inclusiv servicii de fitness.

Diferența dintre resursele financiare necesare și cele disponibile la un moment dat într-o familie pentru a menține standardul de viață în cazul producerii unui eveniment neprevăzut (deficitul de protecție) a atins în 2022 valoarea de 137 de miliarde de euro, în creștere cu 9,2% față de 2021, potrivit unei analize realizate de o echipă de experți independenți pentru UNSAR. Ponderea în PIB a acestui deficit de protecție se menține la un nivel ridicat, de 48%. Concret, într-o astfel de situație neprevăzută, o familie din România ar avea nevoie, în medie, de 132.000 de lei.

Cum arată piața asigurărilor private de sănătate

În prezent, 580.000 de români au încheiate polițe de asigurări de sănătate privată. Este vorba, în general, despre asigurări de grup, cumpărate de angajatori pentru angajații lor. Aceste companii se află în marea lor majoritate în zona urbană, astfel că gradul de cuprindere al populației din zona urbană în acest tip de asigurare este foarte scăzut. Potrivit statisticii, numai anul trecut au fost plătite despăgubiri în valoare de 458 de milioane de lei, în baza acestor poliţe. Suma a fost în creştere cu 27% comparativ cu anul 2022. În ultimii ani, segmentul asigurărilor voluntare de sănătate s-a aflat într-o continuă creștere, înregistrând una dintre cele mai susținute evoluții la nivelul pieței de asigurări facultative din România. Astfel, piața asigurărilor voluntare de sănătate este de peste 10 ori mai mare decât acum 10 ani, indicând o tendință vizibilă de dezvoltare și o schimbare în comportamentul românilor și angajatorilor. „Aceste polițe ne pot scuti de un stres major atunci când apar situații imprevizibile în viața noastră și pot fi un instrument excelent de prevenție și depistare precoce”, a precizat Roxana Băluță, specialist Asigurări de Viață și Sănătate și Coordonator Programe UNSAR.

1,8 milioane de români au încheiate polițe de asigurare de viață