Conferința RO 3.0 „Human Revolution. Resursele Umane - Parteneri în Construirea Viitorului”

În cadrul dezbaterilor, care se vor desfășura la ONE TOWER, Sala Scenario, va fi prezentat Studiu Catalyst referitor la perspectivele pieței muncii în 2024, vor fi abordate probleme precum muncitorii străini non UE, taxarea muncii, productivitatea muncii etc. De asemenea, pe agenda dezbaterilor figurează teme precum:

- Drumul spre performanță începe din departamentul de HR: employer branding și atragerea resursei umane de calitate

- Cum se gândește o strategie de Employer Branding și cât durează până se văd rezultatele

- Tehnici de recrutare și selecție într-o piață ostilă

- Inovații și tendințe în materie de beneficii oferite angajaților

- Instrumentele care îți dezvăluie cele mai bune strategii de retenție

Speakerii și participanții la conferință sunt:

SIMONA BUCURA-OPRESCU, ministrul Muncii și Solidarității Sociale

MARCEL IOAN BOLOȘ, ministrul Finanțelor (TBC)

BOGDAN-GRUIA IVAN, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

FLORIN-MARIAN SPĂTARU, consilier de stat, Cancelaria Prim-Ministrului

CRISTIAN ORĂŞANU, cofondator Naratix

MARIO CREȚU, Corporate Affairs Director, Carrefour România

IULIA ZAMFIR, HR Manager Group ONE

DRAGOȘ GHEBAN, Manager Partner Catalyst

CRISTIAN ERBAȘU, director general Construcții Erbașu

ANA-MARIA DICEANU, Founder & CEO BRAIN 4 STRATEGY

ANDREI BICA, CFO Profi

MIHAELA MURARIU, director Resurse Umane, Antibiotice Iași

ADRIAN SOLOMON, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților (TBC)

ROTARU ION, președintele comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, Senat (TBC)

NICOLETA CÎRCIUMARU, președinte ANAF (TBC)