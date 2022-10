Constantin Toma, primar Buzău: Am făcut performanță cu doar jumătate din oamenii prevăzuți în organigramă

"Aplicând managementul de tip Kaizer în serviciile administrative ale municipiului Buzău, 1850 de ani economie de timp oferite cetăețnilor prin reducera timpilor de răspuns între 35-90%. Am introdus acest management inteligent, funcționând cu jumătate din organigramă, cu 80% din posturile de conducere vacante. Am făcut performanță pentru că reușim să ne înțelegem în aceste condiții, cu jumătate de personal, să ne înțelegem cu buzoienii care nu știu. Și probabil din cauza aceasta am fost cel mai ales primar la nivel de municipii, care mă motivează să schimbăm lucrurile peste tot, nu numai în economia circulară", explică edilul.

Managementul Kaizen a pornit din Japonia și are drept scop îmbunătățirea activității companiilor private și instituțiilor publice. Schimbările de fac încet, gradual și continuu și implică un volum mic de resurse.

