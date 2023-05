Corina Vulpeș, Exim Banca Românească: „Venim cu garanții de stat prin care oferim certitudinea că proiectele sunt de succes”

"Băncile comerciale caută valențele economico-financiare ale unui proiect iar noi putem să venim cu garanții ale statului pentru a da încredere finanțatorilor din sistemul bancar în vederea creeri de infrastructură în domeniul energetic. Mai mult decât a finanța direct, putem să venim și cu aceste garanții în numele și fondul statului prin care asigurăm certitudinea că proiectele sunt de succes, pot fi implementate iar statul prin Exim Banca Românească își asumă riscul finanțării acestor proiecte.

Este nevoie să ne putem toți la masă să găsim soluții. Noi ne-am pus la masă cu Asociația Română a Băncilor și Patronatelor Bancare din România. Am încercat cu întregul sistem financiar bancar să găsim soluțiile de garantare cele mai potrivite care să dea drumul la finanțare, să dea acces la bani companiilor din sistem care doresc să vină și să implementeze proiecte cu energii regenerabile care acum par să fie riscante, vorbim de baterii, hidrogen, biomasă, de nenumărate sectoare de nișă.

Punând în comun instrumentelor băncilor comerciale cu garanțiile statului acordate de Exim Banca Românească reușim să aducem proiectele respective în zona de bancabilitate și finanțare pentru ca în orizontul 2030-2035 să putem să contribuim la asigurarea capacității energetice și a securității energetice în România", spune aceasta.

Exim Banca Românească analizează mai multe criterii înainte de a acorda finanțare companiilor.

"Până la sfârșitul anului 2023 avem o aprobare de la Comisia Europeană care recunoaște într-un cadru temporar impactul conflictului din Ucraina asupra companiilor românești și europene. Avem la dispoziție o schemă de garantare care este formată din 300 de milioane de euro pentru garanții acordate comapniilor mari și IMM-urilor cu cifră de afaceri peste 20 de milioane de lei.

Avem resurse alocate pentru o schemă de finanțare cu ajutor de stat, 200 de milioane de euro alocate pentru această finanțare cu ajutor de stat acordată companiilor în contextul crizei din Ucraina.

Sunt anumite restricții pe care Comisia Europeană le-a impus, noi am mers pe maximul posibil, așa încât instrumentul acordat de Exim Banca Românească să poată să fie comparabil cu instrumente similare de care beneficiază companiile din celelalte țări europene. Exident, că nu vorbim de sume nelimitate. 15% din media cifrei de afaceri anuale pe ultimii trei ani sau 50% din costurile cu energia ale companiei sunt reperele care ne ajută să ancorăm schema de garantare în acest mediu european permisibil pentru asigurarea necesarului la lichiditate în acest context specific. Aceste garanții cu componentă de ajutor de stat asigură 90% din creditele bancare, în schimb, dacă o companie din sectorul energetic are nevoie de valori mai mari sau de un termen de finanțare mai mare, față de schemele care sunt blocate la 6 ani, deci dacă are nevoie de o garanție pe 10-15 ani putem să venim cu schemele noastre de garantare în numele și contul statului, în condiții de piață, ân care garantăm 80% din expunerea băncilor comerciale", explică Corina Vulpeș.