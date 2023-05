Dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi: „În unităţile primire urgenţe avem nevoie totuşi, în anumite zone, de mai mult personal”

„Medicina de urgenţă e o specialitate tânără, dar deja împlineşte 30 de ani şi am fost prima generaţie de rezidenţi de medicină de urgenţă în România. Am crescut şi am avut şansa să fac o echipă frumoasă aici la Iaşi şi în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (n.r. UPU), şi în cadrul SMURD şi din 2004-2005 în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi. Am reuşit să facem şi excelenţă academică şi în ultimii ani excelenţă în cercetare, să facem câteva premiere în medicina de urgenţă.

De asemenea, prin integrarea pe care o vedem zi de zi pe ecranele televizoarelor, cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, cu Inspectoratul General pentru Aviaţie, noi lucrăm în pre-spital, suntem tot timpul în miezul acţiunii, am vrea să nu avem cazuri, dar aşa e viaţa. Sunt accidente, sunt probleme cardio-vasculare, sunt copii, nou-născuţi şi vârstnici care au nevoie permanent de noi. Toată lumea apelează la 112 şi îşi doreşte ca un echipaj SMURD sau o ambulanţă, un medic de urgenţă, aă ajungă acolo", a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Totodată, şefa UPU SMURD Iaşi a declarat că medicina de urgenţă are nevoie, în primul rând, de personal suficient, dar şi de o finanţare adecvată.

„Suntem un model în Europa şi întotdeauna, în zona asta de congrese/conferinţe, suntem foarte bine apreciaţi şi prezentăm ceea ce facem. În unităţile primire urgenţe avem nevoie totuşi, în anumite zone, de mai mult personal. Aici, la Iaşi, avem o echipă mare, dar finanţarea este foarte importantă. Echipamentele trebuie să fie mereu upgradate şi mereu lucruri care există disponibile şi tehnici să fie învăţate şi utilizate. Am început să facem aici prima utilizare a circulaţiei extra-corporale în resuscitare şi am reuşit cu un pacient de 45 de ani care era hipotermic sever cu oprire cardiacă şi care acum trăieşte tocmai pentru că avem şi ştiinţă şi tehnologie.

Va trebui să avem, pentru că toate unităţile primire urgenţe sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii, în continuare, o finanţare adecvată, să putem să le oferim pacienţilor noştri investigaţii şi tratamente aşa cum trebuie. Şi, bineînţeles, lucrăm într-un sistem integrat, partea de pre-spital cu ISU şi Aviaţia şi partea de spital cu toate celelalte specialităţi care trebuie să preia pacientul şi să îl ducă mai departe. Şi aici, la noi la Iaşi, este şi o integrare, pe lângă regiunea de nord-est, cu Moldova de ambele părţi ale Prutului. Noi zburăm în misiunile elicopterului SMURD Iaşi şi pentru pacienţi din Republica Moldova pe care îi tratăm cu aceeaşi grijă şi aceeaşi dragoste cu care îi tratăm pe cei de la noi", a mai precizat dr. Diana Cimpoeşu.

Dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi: Avem nevoie de o finanţare adecvată