Digitalizarea, revoluția finanțată cu 7,5 miliarde de euro care va schimba din temelie statul român

Dezbaterea, la care au participat atât reprezentanţi ai zonei guvernamentale, cât şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai învăţământului superior, a scos în evidență avantajele digitalizării societății românești. După cum a subliniat ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, vorbim despre cea mai profundă revoluție a statului pentru care avem la dispoziție 7,5 miliarde de euro, fonduri provenite din Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și din fondurile structurale.

În prezent, România încearcă o digitalizare accelerată, care să-i scape pe oameni de birocraţie, mai ales că avem şi bani, şi legea necesară, a spus în deschiderea dezbaterilor ministrul Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan. „România are sute de baze de date care de multe ori nu comunică într-un limbaj comun unele cu celelalte. Aici vorbim de trei aspecte importante: 1. Cadrul legislativ, pentru a putea să inventezi ceva nou în acest sector. 2. Ai nevoie de bani, ca să poţi să faci acest lucru. 3. Ai nevoie de oameni bine pregătiţi. România deja are toate aceste ingrediente. Din punct de vedere al banilor, acum avem 33 de milioane de euro pentru această platformă naţională de interoperabilitate care vine cu cel mai important livrabil al statului, acea arhitectură tehnică care să asigure şi capabilitatea de a avea un limbaj comun între aceste baze de date, şi anume cloudul guvernamental”, a spus oficialul. El a subliniat că cel mai important este că România are azi peste 200.000 de IT-işti, oameni foarte bine pregătiţi, companii foarte puternice, companii mondiale cu mii de angajaţi în România şi deasupra lor este voinţa politică.

„De asemenea, din 2024, toate diplomele din România vor avea un cod QR care va putea fi citit de un dispozitiv oriunde în lume şi în acest format este evident că vorbim de o administraţie simplă şi acea aplicaţie unică a statului român care va interfera şi va aduce o singură interfaţă pentru oameni. În mod normal, dacă nu vor fi contestaţii, începând cu finalul acestui an, vor fi funcţionale primele servicii în acea aplicaţie unică în care puteam avea documentele personale. (...) Vom scăpa şi de cozile pentru înscrierea copiilor la grădiniţe sau şcoli”. Bogdan Gruia Ivan, ministrul Digitalizării

„Realitatea este că în ceea ce privește, de exemplu, primele 100 de companii din România, nivelul digitalizării este foarte avansat, iar instrumentele digitale folosite sunt la același nivel cu cele ale altor companii din vestul Europei sau din America. Pe de altă parte, când ne uităm la IMM-uri, situația este diferită. Doar 17% din companiile din România, în sectorul de IMM-uri, se pot considera digitalizate, ceea ce este descurajant, privind ca cetățeni ai acestei țări. Practic, IMM-urile din România au un nivel de competitivitate, față de IMM-urile din restul țărilor Uniunii Europene, mult mai mic.”

Mihnea Rădulescu, Vodafone: „Digitalizarea poate salva vieți”

„Noi investim destul de mult în ceea ce înseamnă educația digitală, împreună cu parteneri, precum BCR. Încercăm să mergem în fiecare oraș din România, să organizăm conferințe și să prezentăm soluțiile disponibile. (...) Este important să vorbim și despre impactul social al digitalizării. De multe ori, digitalizarea poate salva și vieți. Recent, am încheiat implementarea unui proiect de digitalizare a 18 secții ATI din România, un proiect al Ministerului Sănătății. Instrumentele digitale fac ca pacienții să aibă acces la competențe din alte spitale. Sunt oameni care trăiesc și vor trăi pentru că există aceste instrumente digitale”, a spus Mihnea Rădulescu, director Vodafone Business România. De asemenea, el a amintit și despre parteneriatul cu Salvamontul pentru care compania pe care o reprezintă a implementat o soluție cu ajutorul tehnologiei 5 G și a dronelor cu ajutorul cărora sunt identificate persoanele aflate în zone unde nu există niciun fel de acoperire. Tot un program cu mare impact derulat de Vodafone este și dotarea a 10.000 de mașini ale MAI cu GPS-uri și platforme de comunicare rapidă.

Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu: „Este pentru prima dată când digitalizarea este o prioritate națională”

„România are în acest moment 7,5 miliarde de euro pentru digitalizare, din perspectiva fondurilor europene pe care le are la dispoziție. Evident că nu vorbim doar de acest panel de finanțare, la el se adaugă și finanțarea publică. Dar este pentru prima dată când digitalizarea este văzută ca o prioritate națională. 7,5 miliarde de euro atât prin PNRR, cât și prin fondurile de coeziune. Dacă discutăm despre partea statală, de infrastructura digitală statală care reprezintă o reformă a statului român, sunt fondurile care au fost menționate și domnul ministru Bogdan Ivan, dar pe partea privată, digitalizarea IMM-urilor și mediului de afaceri, realizarea unei vieți economice mai ușoare pentru antreprenori și pentru tot ceea ce înseamnă business-ul românesc. Digitalizarea este un instrument către mai bine. Suntem în plină revoluție digitală la nivel mondial. Este cea mai profundă reformă provocată de o revoluție, după revoluția industrială, care implicit va duce la reformarea socio-economică a tuturor statelor lumii, a vieții oamenilor din perspectiva socială, dar și din perspectiva economică a vieții de business, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu.

„Rolul digitalizării este de a acoperi decalajele. Venim în sprijinul instituțiilor pentru a implementa strategii noi. Cloudul guvernamental este o structură, o zonă pe care vom construi. Șantierul digitalizării a început şi la nivel central, dar trebuie să ajungă şi la nivel local, unde primăriile trebuie să pună cetățeanul în centru pentru ca acesta să ajungă repede la serviciile de care are nevoie”. Dragoș-Cristian Vlad, președintele Autorităţii pentru Digitalizarea României

