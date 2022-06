Director Centrul Cultural Alexandru Marghiloman Buzău: Rolul nostru este acela de a fi motorul educațional și cultural

"Noi am plecat de la valori și de la viziunea ca orașul Buzău să devină competitiv și atractiv pentru locuitorii, investitorii și vizitatorii săi până în anul 2030, încât să devină un oraș magnet. Acel oraș care să țină aproape copiii performanți, tinerii talentați, adulții care vor să-și facă aici o viață și chiar și acele categorii cu nevoi speciale să găsească aici un răspuns la ceea ce le trebuie.

Noi am plecat de la viziunea asta și atunci ne-am gândit ce poate să facă un centru cultural și educațional, desigur nu intrăm pe partea curiculară pentru că nu este de competența noastră. Ne-am gândit că dacă aceasta este viziunea municipiului, atunci rolul nostru este acela de a fi motorul educațional și cultural, care o pune în aplicare, care traduce toate obiectivele care țin de educație și de cultură, în proiecte care să vină în sprijinul grădinițelor, școlilor, părinților, bunicilor, pentru copii și pentru tineri, acesta fiind un segment extrem de nesatisfăcut de viața culturală din Buzău.

Am observat că cea mai mare parte a timpului liber în cazul tinerilor este petrecută în parcuri. Și ne-am gândit că avem alegerea de a rămâne într-o clădire, ce să ne plângem că nu vin copiii, tinerii la activitățile noastre sau putem să mergem noi la ei. Multe din proiecte merg acum către comunitate pentru că ne-am dat seama că asta este soluția de a-i aduce mai aproape de ceea ce facem noi.

Școala din parc este un astfel de proiect care se derulează în toate cele 3 parcuri mari din municipiul Buzău. Si am introdus de anul trecut ceea ce se numește Caravana din cartier, am mers în aceste cartiere marginalizate unde foarte rar s-au făcut activități de genul spectacolelor de teatru, atelierelor de tobe, sau cultural-educative, ca să fim mai aproape de aceste comunități. La Școala 14 am lucrat prima dată cu un grup căruia nu i se dăduse atenție în trecut.

Pentru clasele de inspirație finalndeză, nea-u amintit colegii din Finlanda este de ce facem lucrurile. În educația finlandeză se pune foarte mare accent pe a te întreba de ce facem lucrurile așa cum le facem, unde vrem să ajungem ?! Care sunt valorile pe care vrem să le vedem la final traduse în competențe, comportamente. Suntem obișnuiți să ardem etapele acestea, ne plictisesc discuțiile despre principii, valori și vrem să mergem foarte repede la acțiune.

Avem activități care să vină în sprijinul acestor obiective pe care vrem să le atingem. Avem activități culturale, de genul festivalurilor de muzică, de teatru, de film, lansări de carte, avem și activități educaționale, cum ar fi cursurile de robotică. Am deschis un laborator de ultimă generație, cu brațe robotice, computere unde copiii pot veni gratuit ca să studieze tehnologie" , explică directoarea Centrului.