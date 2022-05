Florin Spătaru: Zona liberă Galați oferă avantaje fiscale pentru investitori

"Sunt într-o poziție privilegiată pentru că sunt un om al Galațiului, sunt născut acolo, am crescut educația am făcut-o acolo și foarte mulți ani am lucrat la Galați Știu foarte bine, ca cetățean, ca locuitor al Galațiului, dar și ca membru în consilii de administrație și în consilii de conducere ale companiilor unde am lucrat, știu problemele cu care ne-am confruntat.

În momentul în care am preluat mandatul ca ministru al Economiei, am avut întâlniri cu mai multe companii care își doresc relocarea, doresc să investească în România, și mi s-au pus câteva întrebări. Accesul la infrastructură, care sunt celelalte companii, sectoare industriale care funcționează în zona respectivă, și resursa umană. Din acest punct de vedere am putea spune că zona metropolitană Galați-Brăila, și într-adevăr este un punct forte al acestei zone, oferă avantaje incontestabile", arată demnitarul.

Ministrul explică faptul că proiectele de infrastructură va facilita transporturile de materii prime și exporturile.

"De foarte mulți ani una din întrebările cu care m-am confruntat era în cât timp se ajungem de la București la Galați. Și era 3 ore și jumătate, bineînțeles, pe un drum pe o singură bandă, și atunci, într-adevăr, foarte mulți spuneau da, ne e dificil, nu știm dacă putem să ajungem. Acum avem această oportunitate, ca prin proiectele de infrastructură, să arătăm cît de repede putem să facem lucrul acesta. De asemenea, putem să arătăm cam care ar fi posibilitățile de transfer a materiilor prime dar și de livrare a produselor care pot fi realizate în afara România și în Europa, și în afara spațiului european".

Totodată, el precizează că zona liberă Galați oferă avantaje fiscale.

"Sunt absolut convins că prin aceste proiecte avem o hartă completă a avantajului competitiv a acestei zone. Și tocmai de aceea, acum câteva săptămâni, împreună cu președintele consiliului județean și cu primarul Galați am vizitat zona, am văzut parcul industrial, am văzut zona liberă Galați care oferă avantaje fiscale care vin în sprijinul investitorilor. Ne-am dus la Liberty și la șantierul naval pentru a vedea care sunt proiectele și care sunt oportunitățile de dezvoltare în zonă.

Săptămâna trecută am fost în Germania și am discutat cu Asociația investitorilor germani din zona estică și cu asociațiile investitorilor din anumite landuri. Există un interes real de relocare și de dezvoltare".

Acesta atrage atenția asupra unui produs important care se produce la Galați.

"În Galați avem doi mari jucători, operatori economici pe care trebuie să-i susținem pentru că, pe lângă zona investițiilor noi, producția de nave și livrare de oțel reprezintă poli importanți pentru economia gălățeană care au nevoie de sprijin și trebuie să se dezvolte. Discutam la Liberty de acest oțel verde. Cum poate fi realizat? Care sunt investițiile ? Cum programul operațional "Tranziția justă" poate să aducă acest flux financiar necesar pentru astfel de dezvoltare și cum România poate să livreze oțelul verde de care are nevoie toată Europa.

Mai avem un element important care ne-a lipsit mult timp. Accesul la informația privind capitalul uman, competitivitatea, demografia, infromația economic, absolut necesare pentru a lua o decizie într-un timp foarte scurt.

La Ministerul Economiei avem atlasul economic al României care pune pune la dispoziția investitorilor, asociațiilor profesionale care promovează investițiile în România aceste informații necesare. E un produs interactiv dezvoltat de Ministerul Economiei și va ajuta cu siguranță dezvoltarea ulterioară.

Zona metropolitană Galați-Brăila oferă avantaje competitive pe care Ministerul Economiei le pune în valloare și rezultatele vor apărea", conchide Florin Spătaru.