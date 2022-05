Gabriel Andronache, președintele Transelectrica: România va avea o capacitate instalaă de 33000 MW în 2030

"România are o capacitate instalată de 18500 MW care este transportată prin rețeaua Transelectrica, În acest moment mai există disponibili 9300 MW. Iar în 2025 urmează să mărim capacitatea cu încă 2800 MW iar în 2030 să mărim capacitatea cu 1200 MW, ceea ce va însemna un total de 33000 MW, posibili să fie instalați în România.

În acest moment, avem aprobați și neinstalați 2800 MW în energie regenerabilă iar în lucru avem peste 18000 MW solicitări cereri. Instalat în zona pentru energie verde, inclusiv hidro, avem 3003 MW în eoliene, 1386 MW în fotovoltaice și 5600 MW în hidro. În zona Dobrogea mai avem 1400 MW în nuclear. În viitor, majoritatea capacităților sunt repartizate la nivel de țară dar randamentul este tot în zona respectivă.

Avem capacități de transport cu țările vecine 3000 MW capacitate de import și 2500 MW pentru export", detaliază acesta.

Valoarea totală a investițiilor în capacitățile de transport ale energiei regenerabile se ridică la 7 miliarde de euro.

"Lucrăm la linia pentru evacuare din zona Dobrogea, Cernavodă- Stâlpu, o linie de 400 care este foarte importantă. Facem proiectarea în continuare de la Stâlpu către Brașov pentru zona Ardealului. La Stâlpu lucrăm la o stație iar din stația respectivă facem întărire pentru linie de 400 pentru evacuare. Prin Fondul de modernizare Stâlpu-Teleajen-Brazi Vest. Am luat un proiect care era de mult în atenție dar neînceput în zona de Nord, închiderea inelului de 400 între Gădălin și Suceava și să mergem de la Suceava către Bălți.

Cernavodă-Stâlpu se va finaliza anul viitor și avem o întârziere la stația Stâlpu pentru că antreprenorul este Romelectro care se află în insolvență și încercăm să găsim împreună căile pentru a urgenta proiectul, fiind și pe fonduri europene.

Celelalte proiecte de pe Fondul de modernizare, în valoare de aproape 480 de milioane de euro au termen de finalizare circa 4-5 ani. Proiectele în zona energetică au termene destul de mari.

Avem un studiu Tuzla-Slatina, cu două stații pe traseu, vrem să aibă o capacitate de peste 5000 MW pentru că urmează să răspundem și capacităților care se vor instala în zona offshore, unde randamentul este foarte mare.

Cu privire la intercontectări trebuie să ne gândim și la Bulgaria, care are o zonă de congestie la fel ca și noi, în zona Mării Negre. Am discutat cu ei și vrem să depunem pentru un proiect european pe zona transfrontalieră și dacă facem pe cablu în curent continuu, să preluăm inclusiv energia din Bulgaria, ceea c e va reprezenta un beneficiu pentru Transelectrica, pentru că vom încasa niște bani pentru acest transport. Valoarea total[ a proiectelor va depăși 7 miliarde de euro", spune președintele Transelectrica.