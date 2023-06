Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF: „Listarea exclusivă a Hidroelectrica la BVB a arătat că avem o piață matură de capital”

"ASF s-a implicat continuu în procesul de listare la bursă a Hidroelectrica încă din 2022. Am început prin a inventaria legislația primară și secundară pentru a identifica eventualele piedici care ar putea împiedica această listare. După aceea am arătat opiniei publice că această listare poate și trebuie făcută la BVB. Am avut o poziție puternică atunci. Îmn prezent, majoritatea s-au repoziționat văzând rezultatele. Se dorea listarea duală. Apoi ne-am gândit ca decizia luată de acționari să aibă și o bază economică de specialitate am dispus efectuarea unei analize care s-a concretizat într-o adresă pe care am trimis-o tuturor factorilor de decizie din România, în ianuarie 2022.

Am spus atunci că investitorii instituționali au deja acces la infrastructura financiară din România, România fiind parte a UE. Listarea ar include Hidroelectrica în indicatorii MSCI. Am anticipat o creștere a lichidității pe bursă, ceea ce ar faceca BVB să se înscrie pe piața emergentă MSCI. Am făcut o analiză în care am arătat că oferirea unui pachet mai mare celor rezidenți ar duce la un interes mai mare al pieței de capital din România. Ne-am gândit la oferirea unui pachet cât mai substanțial zonei de retail. Am zis atunci, undeva la 15-20%, și astea sunt cifrele de astăzi. Am arătat că decizia va contribui la apetitul ridicat al investitorilor instituționali și de retail către companiile care aplică SGI. Și am mai arătat că listarea Hidroelectrica ar putea conduce la accesul mai facil al fondurilor de penii pentru plasamente substanțiale.

Analizând retrospectiv ce am arătat noi atunci, vedem că totul este ancorat în realitate, deci am avut dreptate.

Avem cel mai mic rating de țară din UE

ASF a rămas consecvent pe poziție și am inclus acest proiect în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Pieței de Capital. Este un proiect făcut împreună cu Guvernul României prin Ministerul de Finanțe, aprobat de ambele părți și publicat în Monitorul Oficial. Este un proiect unde avem 9 obiective principale. Primul obiectiv fiind îmbunătățirea condițiilor de listare pe piața de capital iar ca obiectiv specific - revizuirea cadrului de reglementare a cadrului aplicabil atât IPO (Ofertă Publică Inițială), cât și SPO (Ofertă Publică Secundară), ceea ce ar presupune o simplificare a procedurilor și de reducere a timpilor de aprobare. Sunt încrezător că vom pute intra pe o piață emergentă MSCI, ceea ce ar presupune o creștere a fluxurilor de capital care ar intra în economia reală.

Am identificat ca o problemă majoră care ar trebui rezolvată în continuare, atât de factorii politici, cât și de factorii economici, ar fi să obținem un rating de țară mai mare. Avem cel mai mic rating de țară din UE, BBB-/A-3 Este descurajator. Dacă am rezolva, s--ar reduce costurile de finanțare pe piața externă.

Listarea exclusivă a Hidroelectrica la BVB a arătat că avem o piață matură, o infrastructură și avem investitori care susțin acest proiect de anvergură", spune vicepreședintele ASF.