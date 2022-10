Ileana Bănucu: Apa din sursa pe care am folosit-o nu se întoarce în aceeași sursă, ea se duce la cimitir

"O definiție care este mult mai practică pentru economia circulară ar fi definiția pe care dat-o Lavoisier în 1783 privind Legea conservării materiei, și anume Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. La această definție aș adăuga că această transformare trebuie să fie în beneficiul mediului și al cetățenilor.

Avem circularitatea apei. Extragem din pânza freactică apa, o folosesc cetățenii, ea ajunge în canalizare și apoi nu se mai reîntoarce în același circuit. Această reîntoarcere către sursa de unde a pornit ar fi o parte irigarea, care se va folosi în agricultură. Dar foarte important este că o parte din această apă se întoarce în pânza freatică. Dar apa din sursa pe care am folosit-o nu se întoarce în aceeași sursă, ci ea se duce la cimitir, fie că rămâne în nămolul de epurare, fie că se duce către mare, cu implicații majore asupra faunei marine, nu se întoarce sursa care a generat-o, astfel încât ea să poată fi reintegrată într-un circuit economic. Și tot acest circuit aduce, pe fiecare fază, o plus valoare. Plus valoarea economică și pentru mediu", avertizează Ileana Bănucu.

