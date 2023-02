Lorant Antal, senator: "Când s-a liberalizat piața de energie furnizorii au speculat prețurile, în loc să-și facă planuri de viitor"

Europa a reușit să treacă peste criza energetică.

"Anul trecut, Comisia Europeană a recunoscut nuclearul ca energie curată iar gazele naturale ca resurse de tranziție. Această mișcare a Comisiei a fost extrem de importantă, mai ales din perspectiva României, și nu numai. Prin faptul că acestea s-au introdus în taxonomie înseamnă că în Europa, cel puțin 10 ani, o să vorbim de gaze naturale și o să avem nevoie de gaze naturale, mai ales din perspectiva offshore este extrem de important pentru România.

Suedia, țara cea mai electrificată, cu cel mai mare consum de energie electrică per capita, a redus riscul de întrerupere a energiei electrice de la real la scăzut, care este un semnal pentru toată Europa că am reușit să trecem criza energetică, pentru moment, cu bine.

Din punct de vedere legislativ, anul trecut clasa politică a primit foarte multe critici, unele reale, altele mai nereale, dar trebuie să subliniem și să facem să înțeleagă toată lumea, România în plină criză energetică, în 2021, a fost printre primele state care a intervenit cu măsuri, în condiții excepționale, cu măsuri excepționale. Nimeni nu a spus că aceste măsuri au fost perfecte sau 100% pe placul tuturor dar din 1 noiembrie 2021, în România s-a intervenit cu măsuri prin care s-au plafonat prețurile la energie electrică și la gae naturale", spune senatorul UDMR.

Neplafonarea prețurilor la energie ar fi provocat o explozie a inflației.

"Ce efect au avut aceste măsuri? Nici despre asta nu se vorbește prea mult. Chiar BNR a spus, în raportul pe anul trecut, că efectul acestor măsuri a fost că inflația nu a sărit de 16,4% la 30%. Dacă ne uităm pe harta inflaționistă a statelor UE, România stă pe o poziție foarte bună și concluzia finală este că se mulțumește acestor măsuri de intervenție în plină criză energetică.

De ce am avut și noi probleme în primă criză energetică? Nu era problemă că nu am avut gaze naturale sau energie electrică pentru că România a ajuns pe o poziție foarte favorabilă și nu noi o să ne punem steagul că suntem un hub energetic, ci chiar am devenit și avem un potențial major să devenim un hub energetic, pe care trebuie să-l folosim în sens pozitiv pentru România", arată acesta.

Liberalizarea prețurilor a fost înțeleasă grești de furnizorii de energie.

"În 2021, după ce s-au liberalizat piețele energiei electrice și gazelor naturale, această liberalizare s-a înțeles un pic greșit. Companiile de furnizare au uitat un lucru esențial. Să facă planuri pe viitor. Ei făceau afaceri pe moment. Nu făceau contracte la termen lung și, din păcate, pe baza unei directive europene și obligativitatea furnizorilor de a stoca o anumită cantitate conform portofoliului lor de contractare, a fost eliminat.

Ne-am trezit cu depozite aproape goale pentru că furnizorii nu erau obligați să depoziteze gaze naturale. Ne-am trezit că toată lumea speculativă se aștepta, în martie 2021, ca prețurile la energie electrică să scadă, ceea ce nu s-a întâmplat, chiar invers. Prețurile au explodat și s-au trezit companiile neacoperite din acest punct de vedere. Și atunci a fost nevoie de intervenții legislative clare, prin OUG, prin proiecte legislative am făcut din nou ordine în piață și, prin dialog, dar a trebuit să avem tăria să înțelegem să luăm cele mai bune decizii pentru țară, și nu pentru anumite companii.

Prin legislație am reintrodus obligativitatea furnizorilor, în proporție de minim 30% din portofoliul lor de contracte, trebuie să depoziteze gaze naturale, ceea ce înseamnă o măsură de siguranță. Prețurile au fost plafonate.

Se făcea referire, scoasă din context, la câte o factură. Dar vorbim de 9 milioane de consumatori de energie electrică. Iar la nivelul a 9 milioane de consumatori, totuși prețul a fost plafonat la sub 1 leu/KWoră. Ceea ce înseamnă că dacă ar fi trebuit să cumpere populația la prețul real de pe piață, era de 5 ori, minim. Adică intervenția guvernului a ajutat ca prețurile pentru consumatori, cu toate problemele instituționale, lucrurile erau totuși clarificate. Și pentru IMM-uri, bineînțeles. Adică și pentru economie prețurile la energie electrică și la gaze naturale au fost plafonate, cu excepția - cei care au un consum mai mare de 5 milioane mc pe an de gaze naturale nu mai au dreptul la plafon dar majoritatea, pentru companii, și prețul la gaze a fost plafonat", conchide parlamentarul.