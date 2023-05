Marcel Boloș: "Am creat linii de finanțare pentru eficiența energetică, retehnologizarea și digitalizarea agriculturii și industriei alimentare"

"Noi spreăm să fim măcar într-un ciclu bugetar fruntașii și să ne apropiem cât de mult de absorbția integrală a fondurilor europene. Fiind responsabili de politica de coeziune am încercat să asigurăm complementaritate la fondurile din politica agricolă și am creat linii de finanțare pe trei căi principale.

Una a fost cea de eficiență energetică și de sprijin a agricultorilor și a celor din industria alimentară pentru a investi în tehnologii prin care să facă față la costurile utilităților publice. Am semnat la Ministerul Agriculturii contracte de finanțare în acest sens și vom continua aceste demersuri din fonduri europene pentru că eficiența energetică este o problemă atât de importanță la nivel european dar noi, prin intermediul proiectelor, și mai ales pe zona industriei alimentare, reușim să creăm aceste linii de finanțare importante pentru susținerea agriculturii și a industriei alimentare românești.

Am avut a doua direcție de finanțare. A fost cea legată de retehnologizări, în cursul anului trecut. Începând cu luna septembrie am avut o linie de finanțare pentru retehnologizări și dotări cu echipamente numai pentru industria alimentară. Am avut un buget de aproximativ 150 de milioane de euro pe care l-am alocat pentru industria alimentară și a fost un succes. Sperăm să putem repeta aceste tipuri de intervenții care sunt mai mult decât necesare pentru agricultură.

A treia linie de finanțare, chiar dacă pare mai ruptă de context, a fost legată de digitalizare, dar nu în sens restrâns ci și partea de automatizări și robotizări pentru că aici este estența a ceea ce înseamnă alocările de fonduri pentru digitalizare și investiții pe calea robotizării pentru a spori productivitatea muncii și ajuta agricultorii în munca cea mai grea, munca pământului. Din acest punct de vedere am avut deschiderea necesară pentru a găsit cele mai aplicate forme de finanțare pentru dezvoltarea agriculturii românești", explică demnitarul.