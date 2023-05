Mihai Chirică, primar Iași: "Nu investim, nu plătim, nu creștem performanța, nu avem rezultate"

"Iași-ul a reușit să devină, în ultima perioadă, un pol economic reprezentativ pentru regiunea nord-est și, ca orice pol de creștere, atrage atenția în toate domeniile de activitate unde sănătatea și educația sunt pentru noi vârf de lance. A adus în siajul său și o forță de muncă calificată, și investitori, și a venit să lase o poartă larg deschisă pentru a atrage și alte investiții, printre care Spitalul Regional de Urgență va deveni cea mai mare investiție pe care românii o fac după Casa Poporului, după 1989. Și poate nu mărimea este importantă, cât faptul că va deservi o întreagă regiune și va reuși, în felul acesta, să păstreze statutul de pol al excelenței în sănătate.

Avem spitale, și noi, și Consiliul Județean, și Ministerul Sănătății, și spitalele în regim privat, toate fac parte din același sistem, indiferent care este forma de administrare, toate trebuie să rămână o preocupare continuă și am reușit oarecum să ne ridicăm nivelul an de an prin aducerea și de investiții cât se poate de calificate la nivelul tehnologiilor actuale, dar și oameni profesioniști care le exploatează", spune edilul Iași-ului.

Despre criza din educație, primarul spune că este nevoie de investiții pentru a crește performanța.

"Stăm, în aceste zile, sub sceptrul mai puțin plăcut pentru națiunea română. Este vorba despre greva profesorilor. Și bate la ușă și greva celor din sistemul medical, și probabil mai bat la ușă și alții. Nu e prima oară când trecem printr-un asemenea lucrur și nu cred că trebuie să ne surprindă foarte mult dar cred că ar trebui să facem tot ceea ce este posibil. Oricum te-ai poziționa nu ieși bine. Dacă spui că e bine să facă grevă, nu e bine pentru că ai de partea cealaltă părinții, provocările de sfârșit de an școlar, alte categorii profesionale, un buget care știi că este limitat, o resursă care nu este fără sfârșit. Dacă spui că nu e bine, rezultatele din domeniul educației sunt cele care nu ne-au calificat pe cele mai înalte poziții pentru că am reușit să avem cel mai mare indicator de analfabetism funcțional, copiii noștri au luat cel mai mic punctaj la toate evaluările internaționale în ceea ce privește nivelul de pregătire generală. Și asta s-a petrecut datorită faptului că nu se investește. Nu investim, nu plătim, nu creștem performanța, nu avem rezultate. Și atunci va trebui să găsim calea dialogului și a echilibrului în care educația și sănătatea să fie prioritate națională, ca și apărarea granițelor țării", explică acesta.

Spitalele regionale de urgență vor schimva abordarea din sistemul de sănătate.

"Plecând de la această perspectivă, cred că într-o anumită măsură putem spune că la nivel local, la nivelul celor două spitale pe care le gestionează primăria municipiului, Spitalul Parhon de boli renale și Spitalul de recuperare, suntem pe drumul cel bun dar sunt câteva picături într-un ocean care trebuie completat cu mult mai multe acțiuni. Cred că Spitalul Regional de Urgență va reuși să schimbe din temelii toată această abordare privind sistemul de sănătate publică și ar fi păcat dacă aceste trei mari investiții, de la Iași, Cluj și Craiova, nu ar face și o reformă capitală în sistemul de sănătate publică", afirmă edilul.