Monica Anisie: Este foarte important să le putem oferi copiilor posibiliatatea de a participa la ore și online, în cazuri excepționale

Elevilor nu trebuie să li se refuze dreptul la educație, astfel că atunci când aceștia nu pot ajuge la cursuri trebuie să aibă acces la ore online.

"Considerăm că de mici, copiii știu să folosească tableta și telefon. Dar, această folosire a instrumentelor digitale trebuie într-un fel dirijată pentru ca cei mici să știe ce trebuie să facă cu aceste instrumente.

De aceea, când eram ministrul Educației am elaborat o strategie națională, Smart Edu, pentru că atunci când am fost nevoiți să predăm online, profesorii nu erau pregătiți pentru așa ceva. Probabil singurul beneficiu adus de perioada pandemiei a fost acela că a împins România către digitalizare", a afirmat Monica Anisie.

Fostul ministru a povestit despre o întâmplare care a marcat-o. Aflată într-o vizită la o școală, a fost întrebată de către o elevă de ce nu a putut participa la ore online atunci când se afla acasă din motive medicale.

"Este foarte important să le putem oferi copiilor posibiliatatea de a participa la ore și online, atunci când sunt cazuri excepționale, bineînțeles", a precizat Monica Anisie.

Județul Ilfov este campion la digitalizare datorită investițiilor făcute de către Consiliul Județean, precum table inteligente, calculatoare și tablete. CJ Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul școlar al județului Ilfov au dezvoltat programul "Ora de știut".

"Eu cred că acesta este viitor, iar investind în educație, investim în viitor. Trebuie să dezvoltăm competențe digitale pentru copii, pentru profesori, dar trebuie să dezvoltăm și aceste platforme pe care trebuie să le folosim în viitor", a explicat fostul ministru al Educației.